La catena aprì qui nel 1926, 30 anni dopo toccò all'Upim

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È il 1926 quando la società Rinascente decide di aprire una filiale padovana e punta sul barocco Palazzo Zaborra, nel cuore della città. Il primo ampliamento risale al 1930, quando viene accorpato il negozio Ex Penso all'angolo con via Cavour. Ma è nel 1957 che arriva la grande rivoluzione: all'interno dell'ampio piano di rilancio post-bellico il gruppo Rinascente decide di trasformare la propria sede padovana per lanciare il marchio Upim: è per questo che nasce un nuovo edificio moderno, per oltre quarant'anni luogo di riferimento per...