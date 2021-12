LA CATEGORIA

PADOVA Un bauletto rosa ricco di speranze, sogni, idee. Pieno di quella motivazione che solo l'amore per il tuo lavoro può dare quando non hai nient'altro. Un bauletto che rappresenta la necessità di avere diritti oltre che amore per il proprio mestiere. È stato consegnato ieri dal gruppo Maestranze dello spettacolo all'assessora delegata al Lavoro del Comune di Padova, Chiara Gallani, con una richiesta: replicare il bando Padova riparte dalla cultura.

LA RICHIESTA

«In estate abbiamo visto una grossa ripresa degli eventi, si è ricominciato a lavorare ma le condizioni sono sempre quelle: scarsa retribuzione e pochi diritti dice Jacopo Pesiri, cantante lirico e portavoce delle Maestranze Abbiamo un grosso problema di lavoro nero. In Veneto al di fuori del Teatro Stabile e dei grandi eventi l'80% dei lavoratori non è in regola. Quando è stato messo a bando il finanziamento di Padova riparte dalla cultura abbiamo visto finalmente un modo per contrastare questo circolo vizioso perché il bando era vincolato alla fatturazione. Altra cosa importante, è stato realizzato discutendo con noi, con i lavoratori, ascoltandoci. Una cosa rivoluzionaria».

IL FUNZIONAMENTO

Il bando scadeva ad aprile e aveva l'obiettivo di ridare linfa al mondo dello spettacolo rimasto fermo a causa della pandemia. Si poteva concorrere per una delle due categorie: chi avesse una dotazione finanziaria di 50 mila euro per lavoratori della cultura in genere (fino a 5 mila euro a progetto) oppure chi avesse una dotazione di 150 mila euro per rassegne culturali e artistiche (massimo 20 mila euro a progetto). Sono stati messi a bando 50 mila euro per la prima categoria, 150 mila euro per la seconda. In brevissimo tempo erano arrivate 120 richieste tanto che il Comune aveva stanziato altri 100 mila euro. Tra le due categorie alla fine dei giochi hanno ricevuto un finanziamento più di 40 soggetti.

«È andata così bene che alcuni di noi stanno ancora lavorando grazie a quel bando, ha assicurato una stagione estiva di lavoro regolarmente retribuito a molte persone che così sono state in grado di avere un reddito e una dignità, nonché le tutele doverose offerte da regolari contratti riferisce Pesiri Questa amministrazione vuole investire in cultura, in Urbs Picta? Che sia reso strutturale. Anche perché il bando responsabilizza chi prende i soldi pubblici ed è un passaggio fondamentale. Solo grazie a bandi che mettano al centro la rendicontazione e il professionismo è possibile rendere sicuro il nostro territorio per una categoria di lavoratori e lavoratrici che hanno già pagato un caro prezzo a questa pandemia».

LA CONSEGNA

Ed è così che una delegazione ha portato a Palazzo Moroni il bauletto rosa, testimone e simbolo della lotta portata avanti dalle Maestranze in questo anno e mezzo, che di solito contiene gli attrezzi del mestiere. Prima è stato fatto un passaggio nell'ufficio dell'assessore alla Cultura, Andrea Colasio, e poi a riceverlo è stata l'assessora Gallani nel suo ufficio.

LA RISPOSTA

«La condivisione e il dialogo sono stati necessari per mettere assieme tutte le competenze afferma Gallani Soprattutto in un mondo del lavoro così cambiato. Il dialogo è stato fondamentale e prezioso. Il risultato più importante è che abbiano potuto lavorare e lo abbiano fatto nel rispetto delle norme, con diritti che sono dovuti giustamente a tutti i lavoratori. Ripartiamo, rifacciamolo e miglioriamolo se dovessero esserci altre indicazioni che magari nel bando precedente non abbiamo inserito. Noi ci siamo». Insomma, viver d'arte, come cantava la Tosca di Puccini, si può. «Diritti e dignità annessi, seguendo le regole». Questa è la richiesta dei lavoratori.

Silvia Moranduzzo

