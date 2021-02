LA CATEGORIA

PADOVA Nessun rallentamento per le start up innovative durante l'anno della pandemia. Parola di Ruggero Targhetta, presidente del gruppo Servizi innovativi e tecnologici di Assindustria Venetocentro. «L'ecosistema di Padova favorisce la nascita e lo sviluppo dell'innovazione spiega Abbiamo il grande bacino della Soft city, un'area che va dalla stazione a San Lazzaro passando per la Stanga, dove si sono concentrate migliaia di aziende spontaneamente. Abbiamo un'importante università e con il tempo la zona è diventata molto attrattiva. Ricordiamo che Padova è la capitale del Nordest nel campo dei servizi innovativi quindi non ci deve stupire se qui nascono molte nuove imprese».

In generale si può dire che le start up innovative non hanno sofferto moltissimo l'arrivo della pandemia, anzi, le difficoltà aguzzano l'ingegno. E la ricerca di nuovi modelli di business, necessari con il cambiamento portato dal coronavirus, ha dato una spinta a tantissime realtà. «La pandemia ha sdoganato alcuni modelli di comportamento che sono un retaggio culturale sottolinea Targhetta Pensiamo alle videochiamate, qualcosa di impensabile fino a un anno fa, o allo smart working. Attenzione però: stiamo parlando di start up innovative del mondo dei servizi, se andiamo in settori come quello turistico o della ristorazione è ovvio che la musica cambia».

Proprio su questo si è giocata la partita dei ristori: le start up del mondo dei servizi innovativi non ne hanno quasi percepiti perché il calo del fatturato è stato minimo, mentre in altri settori sono stati ricevuti al pari di altre aziende o attività commerciali. Dopo tutto quello che abbiamo affrontato, cosa serve alle start up per nascere e svilupparsi? «Innanzitutto è necessario avere capacità imprenditoriale dice Targhetta Non basta avere un buon prodotto o una buona idea. Bisogna saperlo calare sul mercato, sapere come promuoverlo. Non c'è una ricetta magica per fare questo mestiere. La grande sfida del prossimo futuro è instillare nei giovani lo spirito d'impresa e in questo università e associazioni di categoria come la nostra possono accompagnare le start up nel loro percorso».

Si. Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA