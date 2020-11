LA CASALINGA

SAN MARTINO DI LUPARI Una donna forte, severa, instancabile, ma che allo stesso tempo sapeva dare tantissimo amore ai suoi cinque figli e al marito Ernesto Graziotto, mancato una ventina di anni fa. A dicembre avrebbe compiuto 90 anni. Ma ieri se n'è andata all'ospedale di Cittadella dove si trovava ricoverata da martedì scorso. Tarcisia Baldin era di San Martino di Lupari, ma da sei anni era ospite del centro anziani di Borgo Bassano a Cittadella.

Per tutta la vita ha lavorato nei campi seguendo anche l'impegnativa e grande famiglia, che ora la piange con i figli Virginio, Patrizia, Fabio, Gianna e Gianni, i generi, le nuore, la cognata, i nipoti e i pronipoti. «Il ricordo per il grande amore per la tua famiglia che era tutto il tuo mondo - è il pensiero dei familiari che accompagna l'epigrafe di Tarcisia - rende ancora più vivo il nostro dolore. Con rimpianto e tenerezza infinita, ti ricordiamo e preghiamo per te».

«É stata tra i primi ospiti ad essere positiva seppur asintomatica - spiega il figlio Virginio - Aveva varie patologie, martedì è stata ricoverata per un problema all'intestino e si è deciso di non fare nessun intervento chirurgico. Secondo me era giunto il suo momento, il Covid non ha peggiorato nulla. Domenica scorsa l'abbiamo vista in foto. La sua ultima. É stata una donna che ha sempre fatto tanto per tutti noi. Aveva un forte legame con la terra, proveniva da una famiglia di contadini ed ha lavorato nei campi anche lei».

Domenica alle 19,30 nel Duomo di San Martino di Lupari si terrà la preghiera di suffragio mentre le esequie saranno celebrate lunedì alle 10 partendo dall'ospedale di Cittadella alle 9,30. La famiglia invita a destinare quanto per gli omaggi floreali ad offerte per il centro giovanile parrocchiale.

