LA CAMPAGNAPADOVA Scatta la corsa dei cinquantenni alla vaccinazione antiCovid. Le prenotazioni per i nati dal 1962 al 1971 sono state aperte ieri pomeriggio nel portale regionale e, a causa dell'afflusso di visite, il sito è andato più volte in tilt. Molti i cittadini che hanno avuto difficoltà a fissare il proprio appuntamento, non riuscendo ad accedere al calendario e riscontrando tempi dilatati nel caricamento delle pagine online. Le...