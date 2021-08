Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Scatta l'accelerata finale per mettere in sicurezza 73 mila bambini e ragazzi dai 12 ai 30 anni non ancora vaccinati, prima dell'inizio delle scuole e delle lezioni universitarie. Per raggiungere l'obiettivo l'Ulss Euganea dà il via ad una settimana di vaccinazioni straordinarie, con l'apertura serale del padiglione 6 della Fiera di Padova. Si inizia stasera, dalle 18.30 alle 22.30, per poi proseguire da lunedì a venerdì....