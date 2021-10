Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Raddoppia la richiesta di tamponi nelle farmacie padovane. Se il mese di settembre si fermava a 87mila antigenici rapidi, a ottobre dopo l'entrata in vigore dell'obbligo Green pass sul posto di lavoro si sale a quota 172mila test.È quanto emerge dall'ultimo report della Regione Veneto. Dall'inizio del 2021 a oggi, Padova è la prima provincia veneta per numero di tamponi in farmacia, con oltre 415mila screening garantiti....