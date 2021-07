Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Meloni, pesche e ciliege, tutte offerte nelle grandi casse appoggiate sul bancone. No, non siamo al mercato del paese. Siamo al palasport di Loreggia dove ogni giorno medici e infermieri accolgono la popolazione per portare avanti senza sosta la campagna vaccinale. L'omaggio dell'ortofrutta di San Martino di Lupari porta sicuramente una ventata di energia al personale sanitario, ma per vincere la battaglia contro il virus...