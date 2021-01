LA CAMPAGNA

PADOVA Medici, infermieri e operatori sociosanitari. Ospedali, distretti, ambulatori dei dottori di famiglia e dei pediatri. La campagna vaccinale anti-Covid era partita domenica 27 dicembre a piccoli passi e ora procede a velocità da crociera, senza nemmeno un giorno di sosta: sono già state vaccinate quasi 2.700 persone. Questa settimana sono attese da Roma altre 7.800 dosi che saranno stoccate al policlinico di via Giustiniani per poi essere distribuite tra Azienda ospedaliera, Ulss 6 e Istituto Oncologico Veneto. Il cronoprogramma della Regione prevede 34.445 dosi consegnate in tutta la provincia di Padova entro il 25 gennaio. L'obiettivo è quello di immunizzare entro quella data anche quasi tutti gli anziani delle case di riposo: la Galvan di Pontelongo è stata la prima e nel giro di due settimane il giro sarà completato. Poi, dopo 20 giorni, verranno fatti i richiami.

IL PROGRAMMA

«Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid rivolta al personale sanitario, partendo dagli operatori più esposti al rischio di infezione secondo un ordine di priorità anagrafica - ha spiegato ieri la direzione dell'Ulss - Le somministrazioni del vaccino, avviate nei giorni scorsi all'interno degli ospedali e delle case di riposo, sono cominciate anche nelle sedi distrettuali di Padova (Via Scrovegni e Via Temanza), Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco e Rubano, oltre che al complesso sociosanitario ai Colli. Le fiale di vaccino sono già in distribuzione al distretto di Monselice, mentre nei prossimi giorni toccherà anche alle sedi territoriali di Cittadella, Camposampiero, Vigonza e Albignasego. È questo lo strumento più efficace, sicuro e atteso per arginare la curva dei contagi. Vaccinazioni anti-Covid, avanti tutta».

I PROTAGONISTI

Vent'anni fa l'emodialisi e il trapianto di rene, oggi il vaccino. La dottoressa Lorella Miconi, direttrice del distretto Alta Padovana, è una testimonial d'eccezione della vaccinazione contro il Coronavirus. Come lei, ieri hanno detto sì al vaccino anche il dottor Piero Realdon, direttore del distretto Terme Colli e coordinatore della Funzione territoriale, e la geriatra Silvia Sarti, responsabile clinica dell'ospedale di comunità Covid di Piove di Sacco.

«Tre veterani della prima linea - scrive con orgoglio l'azienda sanitaria - per testimoniare l'efficacia e la sicurezza del vaccino. La vaccinazione agli operatori dell'Euganea procede quindi secondo programma, nonostante ponti e festività».

L'ORGANIZZAZIONE

I dati aggiornati a domenica sera dicono che sono state somministrate 1.837 dosi all'Ulss 6, 751 all'Azienda ospedaliera e 110 allo Iov. Le nuove dosi in arrivo saranno destinate in via prioritaria a chi lavora nelle strutture sanitarie ma anche a ospiti e personale delle case di riposo.

Le somministrazione ai medici di base e ai pediatri sono appena partite e sono coordinate dai distretti sanitari dell'Ulss. Una manciata di camici bianchi ha espresso il proprio formale diniego, pochi altri hanno chiesto il rinvio per motivi personali di salute. La stragrande maggioranza, invece, non vede l'ora di rimboccarsi la manica e porgere il braccio.

Nei mesi successivi toccherà al resto della popolazione partendo da chi è più fragile e più avanti con gli anni. Il Comune di Padova ha già acquistato speciali tende riscaldate (in arrivo in questi giorni) utilizzabili dalle azienda sanitarie quando la campagna di vaccinazione di massa entrerà nel vivo anche per i cittadini.

Gabriele Pipia

