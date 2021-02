LA CAMPAGNA

PADOVA Le 7.500 lettere appena partite sono tutte destinate a chi compie 80 anni quest'anno. Ma il piano vaccinale dell'Ulss, concordato con la Regione, guarda già a chi ne compie 81, 82 e poi 83. L'azienda sanitaria ha annunciato ufficialmente che lunedì 15 febbraio scatteranno le somministrazioni di massa sugli anziani nati nel 1941, ma ora emerge che nelle settimane successive toccherà a chi è nato negli anni immediatamente precedenti. Dal 22 febbraio dovrebbe essere coinvolta la classe 1940, dal primo marzo la classe 1939 e dall'8 marzo chi è nato nel 1938.

Il piano per ora si ferma qui perché poi tutto dipenderà dalle scorte del vaccino in arrivo. L'indicazione della Regione è chiara: le prime dosi vengono somministrate solo se ci sono già in frigo le seconde dosi, pronte all'uso dopo tre settimane. Le incertezze sulle forniture sono tante e nessuno vuole correre il rischio di vaccinare qualcuno senza poi potergli fare il richiamo.

LE LETTERE

Nome, cognome, data dell'appuntamento e sede di riferimento: queste sono le informazioni riportate nelle lettere che riceveranno nei prossimi giorni gli ottantenni di tutta la provincia. Nel documento si ricorda di portare il libretto delle vaccinazioni ed eventuale documentazione clinica. La vaccinazione è gratuita e nel caso di impossibilità c'è un numero da chiamare. Alla lettera farà seguito anche una telefonata da parte dell'Ulss per ricordare l'appuntamento.

I punti di vaccinazione sono sei: la Fiera di Padova, l'ex ospedale di Monselice, il Chiostro degli zoccoli di Este e i palasport di Piove di Sacco (Borgo Rossi), Loreggia e Cittadella. Resta l'incognita-trasporti per quegli anziani non autosufficienti senza parenti disponibili ad accompagnarli: potrebbero essere interessati i servizi sociali.

IL BOLLETTINO

Il bollettino di Azienda Zero fotografa intanto un ulteriore rallentamento del contagio. Tra martedì e mercoledì si registrano undici vittime e 123 nuovi casi in provincia di Padova. I positivi al tampone scendono a 6.063. Si contrae fortemente anche la pressione ospedaliera. Attualmente sono ricoverati 415 padovani colpiti dal Covid: il calo è di ben 23 assistiti nel giro di un giorno. Di questi, 58 sono in terapia intensiva. Gli ospedali di comunità hanno in carico altri 60 degenti: il numero rimane invariato nelle 48 ore.

In Azienda ospedaliera ci sono 114 pazienti in reparto (-15) e 25 in rianimazione (-4), mentre all'ospedale Sant'Antonio si trovano altri 2 degenti in area non critica (-1) e uno in area critica (-7). Al Covid Hospital di Schiavonia si contano 103 letti ordinari occupati (+1) e altri 10 in terapia intensiva (-1). A Piove di Sacco ci sono 23 contagiati in reparto (-5) e 6 in rianimazione (+1). I ricoveri ordinari a Cittadella sono 67 (-5), mentre i casi gravi sono 7 (+1). Spostandosi a Camposampiero ci sono sempre 39 persone in reparto e 9 in rianimazione. All'ospedale di Conselve rimane invariato a 6 il numero di degenti.

E.Fa.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA