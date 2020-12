LA CAMPAGNA

PADOVA «Io ho visto coi miei occhi compagni di scuola malati di poliomelite. Oggi lei sente ancora parlare di bambini malati di poliomelite? No, proprio grazie al vaccino». Il dottor Domenico Crisarà, punto di riferimento dei medici di base padovani, va dritto al dunque usando un esempio che rende l'idea. Da mesi si sgola per ripetere l'importanza della prevenzione e ora parla proprio mentre il tema delle campagna vaccinali è tornato di fortissima attualità: in questi giorni stanno arrivando in tutta la provincia le nuove dosi antiinfluenzali per chi ne era rimasto sprovvisto e intanto la Regione Veneto ha ufficializzato il piano consegnato al commissario Arcuri per il vaccino anti-Covid che potrà essere somministrato dall'inizio del 2021.

I NUMERI

Partiamo proprio dal vaccino più atteso, quello che dovrebbe permetterci di sconfiggere la pandemia. «Sembra che dall'Epifania si possa avere il vaccino. A costo di farlo h24 dobbiamo vaccinare per primi tutti gli ospiti anziani delle Rsa» ha annunciato ieri, nella consueta conferenza stampa, il governatore Luca Zaia. Le priorità, come stabilito dal governo, saranno per operatori sanitari e soggetti fragili. In tutta la provincia di Padova il personale che lavora nei presidi ospedalieri tocca quota 13.890: questo è il fabbisogno comunicato dalla Regione a Roma. Per le case di riposo si parla di 4.328 unità per il personale e 4.550 per gli anziani ospiti: tutti saranno vaccinati. Si aggiungono 1.974 dosi per chi lavora nelle strutture per minori, disabili, pazienti psichiatrici e tossicodipendenti e altre 2.954 dosi per gli ospiti di queste stesse strutture.

IN QUESTI GIORNI

L'attesa per il vaccino anti-Covid cresce e intanto scatta una nuova corsa per l'anti-influenzale. Sono da poco arrivate altre 25 mila dosi e nei prossimi giorni ne arriveranno altre ottomila. Va così a concludersi la fornitura delle 284 mila dosi (102.564 in più rispetto all'anno scorso, con un incremento del 56%), già in gran parte arrivate negli ultimi mesi.

La campagna antiinfluenzale non è mai stata così sentita come quest'anno. «Le richieste sono più che raddoppiate, assisto a tanti pazienti che non si erano mai fatti il vaccino antiinfluenzale in vita propria ma quest'anno hanno deciso di farselo - spiega il dottor Crisarà - Bene così, i vaccini sono indispensabili. I tre cardini della medicina moderna sono la potabilità dell'acqua, gli antibiotici e i vaccini. Senza questi saremo ancora a morire di difterite e vaiolo».

LA DISTRIBUZIONE

A metà novembre c'era stato un momento di buco in cui molti pazienti che avevano fatto richiesta del vaccino si erano trovati sprovvisti e non c'era la certezza di quante dosi sarebbero arrivate e con quali tempi, ma ora le carenze sono state colmate. Le dosi sono state distribuite a medici di medicina generale e pediatri, mentre nei distretti sociosanitari la campagna è terminata. «Nessuno, tra tutti quelli che ne hanno bisogno, rimarrà fuori» assicura Crisarà, rimarcando come i medici di famiglia (e le guardie mediche) stiano dando un contributo fondamentale nella delicatissima gestione della sanità territoriale.

