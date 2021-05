Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA I ricoverati colpiti dal Covid sono quasi tutti pazienti non vaccinati. I numeri dell'Ulss Euganea, dove oggi sono in cura 65 persone a causa del virus, sono la dimostrazione sul campo dell'efficacia della campagna vaccinale. L'84% dei pazienti infatti non risulta vaccinato (le fasce d'età sono le più disparate) e gli altri hanno fatto solo la prima dose. Nelle ultime due settimane è capitato solo un caso di paziente...