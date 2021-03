LA CAMPAGNA

PADOVA I carabinieri del Nas di Padova, guidati dal capitano Christian Spagnuolo, hanno sequestrato in tutto il territorio dell'Ulss Euganea 14 mila dosi di vaccino Astrazeneca. Si tratta di fialette del lotto numero ABV5811, come disposto dalla procura di Biella che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti a seguito della morte di Sandro Tognatti, il docente biellese deceduto il giorno dopo essersi sottoposto a vaccino. Le attività dei carabinieri Nas si sono svolte in tutti gli Hub di distribuzione e i centri di vaccinazione dove erano stati consegnati complessivamente, in tutta Italia, 393.600 dosi, al fine di porre a vincolo i quantitativi non ancora somministrati e presenti in giacenza. Di questi 393.600, dunque 14 mila erano a Padova.

«L'attività di sequestro - è stato precisato dalla procura di Biella - per la quale allo stato non vi è alcuna correlazione diretta con i casi di decessi segnalati, viene svolta in via cautelativa al fine di procedere alle opportune analisi cliniche per confutare la pericolosità del farmaco». «L'accertamento della sussistenza di tale nesso eziologico - prosegue la procura - richiede necessariamente l'espletamento di un'autopsia, la quale stabilirà le cause del decesso. Occorre quindi evitare che la prosecuzione delle relative somministrazioni sull'intero territorio nazionale possa causare ulteriori conseguenze (lesive o mortali) che vanno certamente evitate finché non si raggiunge completa certezza in ordine alla non riconducibilità del decesso alla somministrazione».

A seguito dello stop di AstraZeneca, in questi giorni è saltata la vaccinazione per seimila persone sul territorio padovano. Avrebbero dovuto ricevere il siero immunizzante 3.920 tra insegnanti e personale scolastico con prenotazione dalla piattaforma on-line e altri 1.900 con appuntamento dal sistema ZeroCoda. Oltre a questi, circa 300 i veterinari che si erano già fatti avanti per il vaccino AstraZeneca. Se da un lato la campagna vaccinale dell'Ulss 6 Euganea rischia di essere messa in crisi dalla sospensione del siero anglo-svedese, dall'altro prosegue a pieno ritmo la chiamata degli anziani con Pfizer. Finora hanno ricevuto il vaccino dell'azienda farmaceutica statunitense 23 mila ultraottantenni residenti a Padova e provincia. Il dato comprende sia gli anziani convocati (18 mila), che gli ospiti delle case di riposo.

In Fiera si sono presentati anche diverse cittadini che speravano di trovare fiale avanzate dopo eventuali rifiuti di altri aventi diritto. Un'ordinanza del commissario Figliuolo dice infatti che «le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, possono essere eccezionalmente somministrate per ottimizzare l'impiego evitando sprechi». Niente da fare, però. L'Ulss ha le proprie liste di galleggiamento per chiamare eventuali persone da vaccinare e quindi le dosi non vengono mai sprecate.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi l'Ulss 6 Euganea ha somministrato 86.423 dosi, di cui 19.983 solo la scorsa settimana. Oltre agli operatori sanitari e agli anziani, hanno ricevuto il vaccino anche 4.700 persone appartenenti al mondo della scuola, 5.100 universitari, 1.480 tra forze dell'ordine e personale ministeriale e 2.780 pazienti fragili (oncologici o con altre patologie croniche). Questa settimana i centri vaccinali sono impegnati sia a somministrare le seconde dosi, che a vaccinare i nati nel 1938. E' inoltre in programma la vaccinazione dei farmacisti e dei veterinari. Le coorti 1930, 1931, 1932 e 1937 invece inizieranno lunedì. E' poi in corso l'invito da parte dei Comuni di residenza a circa tremila ultranovantenni.

Ieri il direttore generale dell'Ulss 6 Paolo Fortuna ha visitato gli ospedali di Camposampiero e Cittadella per incontrare i responsabili di struttura e fare il punto sull'organizzazione dei servizi tanto nell'assistenza ai pazienti Covid-positivi quanto in quella ordinaria.

