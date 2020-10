LA CAMPAGNA

PADOVA E' partita la corsa al vaccino antinfluenzale: già 2.400 padovani hanno fissato il loro appuntamento con la prevenzione in una delle 16 sedi vaccinali dell'Ulss 6 Euganea. Il dato è emerso ieri durante la diretta Facebook promossa dall'ente di via Scrovegni. A dare il via alla campagna di vaccinazione, dando per primi l'esempio, sono stati il direttore generale Domenico Scibetta, il direttore sanitario Patrizia Benini, il direttore dei servizi sociali Paolo Fortuna, il direttore amministrativo Michela Barbiero e Domenico Crisarà, segretario provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). Presente anche la dottoressa Mariateresa Gallea, insignita dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dopo aver lavorato nella zona rossa di Vo', che ha provveduto a vaccinare i presenti invitando poi tutti «fare squadra».

L'APPELLO

«Solitamente si dice vietato copiare dichiara Scibetta -. Stavolta noi vi invitiamo a farlo, con slancio e determinazione: copiateci, nel segno della prevenzione e della responsabilità, verso sé stessi e gli altri». Nel Padovano sono a disposizione 283.564 dosi di vaccino per le categorie a rischio, 102.564 in più rispetto all'anno scorso, con un incremento del 56%. «Noi facciamo la cosa giusta, fatela anche voi, creando un effetto moltiplicatore che dà valore aggiunto, rafforzando la cosiddetta immunità di gregge. In attesa del vaccino contro il Coronavirus, vaccinarsi contro l'influenza stagionale aggiunge Scibetta risolve la metà dei nostri problemi, essendo sia l'influenza che il Covid virus respiratori. Createvi, come noi, un'uscita di sicurezza: dateci una mano, offrendo il vostro braccio».

LE CATEGORIE

Quest'anno il vaccino è offerto gratuitamente alle persone di età uguale o superiore ai 60 anni, anche senza malattie (l'anno scorso erano gli over 65) e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, anche senza patologie. Tra le categorie a rischio rientrano anche gli operatori sanitari, coloro che assistono o hanno contatti con anziani o pazienti fragili, persone con malattie croniche e donne in gravidanza.

«Vaccinarsi è da sempre uno strumento fondamentale sottolinea il dottor Crisarà -, la medicina moderna ha tre cardini fondamentali: la potabilizzazione dell'acqua, gli antibiotici e i vaccini. Invito i cittadini al senso di responsabilità: la propria libertà contiene il diritto nostro e degli altri di stare in salute. Ricordo che in Italia muoiono ancora 5mila persone l'anno per influenza». Hanno aderito alla campagna tutti e 579 i medici di famiglia di Padova. «Quest'anno si pone il problema della logistica continua Crisarà , è necessario infatti non creare assembramenti negli ambulatori e mantenere i criteri di sicurezza necessari. I medici di medicina generale che non hanno a disposizione una struttura adeguata, possono utilizzare gli spazi offerti dalla protezione civile o dalle parrocchie. Ciò dimostra una forte sinergia nel territorio. L'Ulss Euganea ci è venuta incontro dando la possibilità di avere personale di segreteria e amministrativo aggiuntivo per regolare gli accessi durante la campagna vaccinale. Per noi questo è molto importante, non è accaduto in tutte le altre Ulss venete».

I NUMERI

Ma la critica guarda alla carenza di forniture a disposizione dei farmacisti. «I cittadini non compresi nelle categorie a rischio sottolinea Crisarà non riusciranno ad accedere alla distribuzione in farmacia. Sono amareggiato. Ma ci tengo a dire che ogni vaccinato garantisce l'immunità per sé e per altre tre persone. In Veneto sono distribuite un milione di dosi, dunque si arriva all'immunità di gregge moltiplicando per tre. Le precauzioni prese contro il Covid renderanno difficile la diffusione del contagio anche per l'influenza». La vaccinazione viene effettuata anche nei cinque distretti dell'Ulss 6, ma è necessario prenotarsi collegandosi alle web app Cloud e Zerocoda.

Elisa Fais

