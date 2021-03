LA CAMPAGNA

PADOVA/CITTADELLA Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale all'Ulss 6 Euganea, nonostante la sospensione del siero di AstraZeneca. In una giornata sono stati somministrati quasi 2.500 vaccini Pfizer e Moderna agli anziani e ai pazienti vulnerabili come gli oncologici, oncoematologici, affetti da fibrosi cistica e trapiantati. Ieri nel padiglione 6 della Fiera di Padova circa 1.150 ottantenni hanno ricevuto la seconda dose, completando così il ciclo vaccinale.

LE ADESIONI

«L'adesione è alta perché stiamo gestendo i richiami spiega la dottoressa Tiziana Fazio, assistente sanitaria del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss -. In questi giorni gli anziani fanno qualche domanda in più: chiedono quale vaccino stanno ricevendo e a quali reazioni possono andare incontro. Noi siamo qui per rassicurarli. Finora non abbiamo registrato eventi avversi, al massimo un po' di dolorino al braccio o qualche linea di febbre risolvibile con una tachipirina». L'altro giorno circa trenta persone si sono presentate alle transenne d'ingresso, chiedendo le dosi rimaste inutilizzate. L'Ulss 6 precisa che esiste una lista, cosiddetta di galleggiamento, che annovera persone appartenenti a categorie rientranti nel piano vaccinale. Si tratta di una ventina tra operatori sanitari e forze dell'ordine che, nel caso, sono disponibili a raggiungere la sede vaccinale in tempo utile alla inoculazione. Le liste sono redatte dal Dipartimento di prevenzione, dai punti vaccinali, dai distretti socio-sanitari e la popolazione non può iscriversi. «Noi chiudiamo sempre a zero, le preparazioni sono conteggiate in base alle necessità aggiunge Fazio -. Ad esempio, evitiamo di aprire una fiala per una sola persona, le chiediamo di tornare il giorno dopo».

LE DOMANDE

In questi giorno arrivano anche richieste curiose. «La mia dose datela a qualcuno che ne può avere più bisogno». Così al telefono qualche avente diritto alla vaccinazione nato nel 1938 e 1939, informa il personale sanitario che non si presenterà alla profilassi anti Covid-19, cedendo la sua dose. «Per altruismo o un po' per timore, che non ci deve essere perchè i vaccini sono sicuri, settimanalmente ci sono alcuni casi - spiega il medico Maria Rosaria Fluri in servizio ieri nel centro vaccini per 15 Comuni allestito nel palasport di Cittadella - Le dosi non si possono cedere perchè è predisposta una specifica lista con inseriti nominativi pronti ad arrivare in breve tempo. Si tratta di personale sanitario. Nessuna dose viene sprecata. Non è mai capitato che qualcuno si presentasse di persona dicendo di voler cedere la dose ad un familiare, mentre questa mattina per la prima volta si è presentato un signore chiedendoci se c'era un vaccino per la moglie nata nel 1947. Impossibile, le convocazioni sono personali e seguono un ordine prestabilito».

L'ORGANIZZAZIONE

Il servizio, che effettua dai 400 ai 500 vaccini al giorno, riceve i complimenti di tantissimi utenti. Ieri mattina ad esempio per alcuni momenti gli ambulatori sono stati fermi avendo vaccinato tutti coloro che via via si presentavano secondo l'appuntamento. «Questo - continua la dotteressa - perchè i cittadini arrivano con la documentazione già compilata. Il lavoro amministrativo si riduce al minimo e si può passare alla somministrazione. La risposta alle convocazioni è almeno del 90%, qui anche qualche punto in più». Sono una decina gli operatori negli ambulatori. All'esterno i volontari della Protezione Civile fanno entrare gli utenti in base all'orario, mentre il personale di una cooperativa misura la temperatura e igienizza le mani. I volontari della Croce Rossa eseguono la registrazione, accolgono in sala d'attesa, accompagnano agli ambulatori e vigilano nell'area post vaccinazione dove si sosta per 15 minuti. Ieri era presente anche Giuseppe Beghetto, già olimpionico di ciclismo di Tombolo. «Dobbiamo vaccinarci, è l'unico modo per andare avanti, per continuare a fare sport soprattutto con e per i giovani», il suo appello.

Elisa Fais

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

