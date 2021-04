Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Chiusa la somministrazione almeno della prima dose di vaccino per 59mila ottantenni del padovano, ora tocca alla classe dei settantenni, in totale 92mila. I medici di medicina generale del territorio in questi giorni stanno completando le liste dei nominativi delle persone da vaccinare di età compresa tra i 70 e i 74 anni. Nelle realtà più organizzate, c'è chi ha già iniziato a chiamare i primi pazienti: come, ad...