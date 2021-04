Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Assalto alla Fiera di Padova nella prima giornata di vaccinazioni dedicata ai sessantenni. Ieri quasi seimila persone si sono presentate al padiglione 6, nel corso della mattinata sono state registrate attese di oltre un'ora e mezza e non è mancato qualche momento di tensione in coda per entrare. Su cinquantamila posti messi a disposizione dall'Ulss 6 Euganea, ad oggi ne sono stati occupati 39mila. Ciò significa che nelle...