LA CAMPAGNAPADOVA Al via la campagna d'immunizzazione dedicata ai lavoratori delle cooperative del mercato agroalimentare. E' fissata per lunedì prossimo la giornata di vaccinazione contro il Covid a corso Stati Uniti, in collaborazione con l'Ulss 6 Euganea. L'iniziativa ha l'obiettivo di bloccare la corsa delle varianti tra i tanti operatori e facchini stranieri, poco attenti alla vaccinazione o semplicemente in difficoltà a prenotare...