PADOVA E già partita on line e la vedremo dal 15 febbraio con le affissioni stradali, la grande campagna di comunicazione con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di vaccinarsi contro il virus del Covid 19. Semplice e diretto il messaggio della campagna: ogni testimonial, in tutto sono 11, mostra il braccio vaccinato sul quale compare un piccolo cuore, sottolineato dalla frase una scelta di cuore, una scelta per tutti. Sotto, in caratteri cubitali, mi vaccino per... con ogni testimonial che sottolinea per chi fa questa scelta.

Il messaggio è chiaro: vaccinarsi è una scelta di cuore, una scelta che si fa per sé stessi certo ma anche per tutte le persone con le quali siamo quotidianamente in contatto. Se tutti lo facciamo, quando mano a mano arriveranno le dosi vaccinali risponderemo sì all'invito a presentarci al Punto di vaccinazione (per Padova città il padiglione 6 della Fiera) e in tempi abbastanza brevi avremo messo nell'angolo il virus e i pericoli che comporta.

I testimonial della campagna sono tutti padovani che si sono messi a disposizione volontariamente. Non modelli professionisti ma persone comuni. Ivo Tiberio primario a rianimazione, Debora Petrin (musicista), Beatrice Veronese (rugbista), Jacopo Pivetta (rugbista), Elena Maria Carlet (nonna), Marina Contarello (insegnante), Anna-Laura Cortinovis (specializzanda), Paolo Martin (macellaio), Matteo Greggio (studente), Altea Condelli (universitaria). A loro si aggiunge naturalmente il sindaco Sergio Giordani che ha scelto come slogan: Mi vaccino per la mia città. Altri invece rispetto al loro ambito esistenziali hanno scelto di farlo per i propri pazienti, o per la propria squadra o per i propri clienti, per la musica, gli alunni oppure per i nipoti, per i compagni o la famiglia.

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: «I padovani hanno grandi aspettative e noi come Comune ci siamo messi a disposizione senza risparmiarci. Prima con l'allestimento del grande Polo delle vaccinazioni in Fiera, esempio di efficienza e rapidità a livello nazionale e ora con questa grande campagna di sensibilizzazione».

«E' compito delle istituzioni informare e sensibilizzare la popolazione: se non raggiungeremo un adeguata adesione alla campagna vaccinale falliremo l'obiettivo e pagheremo un prezzo altissimo. Ecco perché vaccinarsi è una scelta individuale che però diventa una scelta per tutti. Una scelta di cuore, una scelta per tutta la comunità. Se sapremo essere uniti, non solo ci salveremo dalla pandemia e quindi tuteleremo la nostra salute ma salveremo anche l'economia, il lavoro e quindi il nostro stesso futuro collettivo. Vedo tante piccole polemiche attorno a noi. Gossip, scaramucce, chiacchiere al vento su tanti temi futili ma io ho le idee chiare anche come padovano tra i padovani e non sono interessato a questioni marginali. Oggi dobbiamo pensare alla salute e salvare la città come prima priorità. Come sindaco, sono ogni giorno in campo per questo. Ringrazio tutto il mio staff che ha lavorato sodo per produrre questo bel progetto».

Anche il vescovo Cipolla, ieri in visita ai reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale è sulla stessa linea. «Io mi vaccinerò e invito i padovani a farlo» ha detto nel suo intervento.

La campagna del Comune segue, nell'impostazione, la grafica che accoglie i vaccinandi in Fiera. Figure comuni ma ognuna simboleggia una categoria che vuole proteggere e che deve essere protetta. Tra loro un' infermiera, un musicista, un anziano, uno studente, una vigile del fuoco, un operaio. Tutti avvolti in una goccia salvifica, che noi immaginiamo sia quella del siero. La silhouette dei personaggi vuole ricordare un cuore e le braccia grandi simboleggiano la forza di ricominciare.

