LA CAMOAGNA

PADOVA In Azienda ospedaliera e all'Ulss 6 Euganea arriverà il 53% in meno delle dosi di vaccino previste. Va a rilento la campagna vaccinale nel padovano, a seguito dei nuovi tagli delle forniture annunciati da Pfizer e Biontech. La somministrazione delle prime dosi per ora si è fermata, la priorità va ai sanitari e alle case di riposo in attesa del richiamo.

GIORNATA

Ieri negli ospedali di Schiavonia e Cittadella sono cominciate ufficialmente le seconde somministrazioni agli operatori sanitari che hanno già ricevuto la prima vaccinazione anti-Covid in occasione del V-Day di fine dicembre. A inaugurare la giornata è stata Alice Soldà, infermiera al Pronto Soccorso del Covid Hospital di Schiavonia, per anagrafe e classe di rischio la prima vaccinata al V-Day. Sono stati vaccinati 110 sanitari, provenienti anche dagli ospedali di Camposampiero e Piove di Sacco, oltre che dalle sedi distrettuali. «Abbiamo completato il percorso di vaccinazione commenta a caldo il direttore di Pronto Soccorso Roberta Volpin, seconda a ricevere la dose di richiamo a Schiavonia lo considero un piccolo passo decisivo verso il futuro per il raggiungimento di un bene comune: la salute di tutti». L'immunizzazione dal virus arriverà tra circa una settimana, con un'efficacia del 95% e una durata di circa un anno. «Vaccino completato con la seconda dose aggiunge il primario di Terapia intensiva e rianimazione, Fabio Baratto la sensazione è di essere un privilegiato, psicologicamente è un toccasana per chi, come noi, lotta da quasi un anno per colpa di questo maledetto virus, contro il quale avevamo fino ad ora solo armi spuntate».

NUOVO CICLO

Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore della Medicina, Lucia Leone: «Con la conclusione del percorso vaccinale anti-Covid si apre un nuovo ciclo. La speranza di uscire dall'incubo della pandemia, anche se un po' alla volta, è finalmente più concreta».

Entusiasta anche Natalino Simioni, responsabile del reparto di Medicina a Cittadella: «Sono soddisfatto per la puntualità e l'efficienza del servizio ricevuto, davvero contentissimo di essere stato vaccinato. Dopo la prima dose non ho avuto alcun disturbo, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ringrazio la mia azienda e a tutto il sistema sanitario regionale per lo sforzo messo in campo».

I 110 medici e infermieri dell'Ulss 6 Euganea che ieri hanno completato il ciclo vaccinale, vanno ad aggiungersi ai 90 sanitari dell'Azienda ospedaliera che hanno fatto il richiamo domenica. Sono quindi duecento gli operatori che ora sono protetti dal coronavirus. Finora l'Azienda ospedaliera ha vaccinato più di 3.700 dipendenti. La direzione ha deciso di concentrare i richiami nel fine settimana per facilitare i lavoratori della sanità, altrimenti impegnati in corsia. L'Ulss 6 ha somministrato circa 18mila vaccini.

LE RSA

Domenica scorsa è stato completato il primo giro nelle 37 case di riposo di Padova e provincia, con la distribuzione delle dosi alla Don Orione di Trebaseleghe. Il secondo giro parte giovedì dall'Rsa A. Galvan di Pontelongo, a seguire le fiale arriveranno anche per tutte le altre strutture per anziani. Anche nelle case di riposo per il momento sarà data la precedenza agli operatori e agli ospiti che attendono la seconda dose. La fase 2 della distribuzione del vaccino anti Covid alla popolazione over 80 è prevista per febbraio. Dopo gli anziani sarà il turno degli over 60, persone con comorbidità e personale scolastico.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

