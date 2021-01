IL PIANO

PADOVA È stato uno squillo di tromba, al quale tutti si sono fatti trovare pronti. Il vertice convocato ieri in video conferenza dal presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono, sulla strategia da mettere a punto per la ripartenza delle imprese, ha visto la partecipazione di tutti i presidenti delle maggiori associazioni padovane. A cominciare da Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto centro e poi, fra gli altri, di Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom e Nicola Rossi di Confesercenti. Luca Montagnin di Cna e Roberto Boschetto di Upa. Per l'Appe Erminio Alajmo.

Tutti hanno apprezzato i punti proposti dalla Camera per il 2021 che serviranno, laddove serve, a puntellare il sistema economico, ma sopratutto a rilanciarlo legandolo alle nuove coordinate create dal virus. «La ripresa comincerà nel secondo semestre, dunque il tema era fare il punto sugli interventi da dedicare al territorio per farci trovare pronti» dichiara il presidente, affiancato dal segretario Roberto Crosta. «Il bilancio di previsione 2021 destinerà 5,3 milioni di euro a favore del sistema economico, ovvero per favorire lo sviluppo tecnologico delle imprese, 2 milioni in più rispetto al 2020. Mentre gli investimenti saranno di 15 milioni. Abbiamo intaccato parte delle nostre riserve ma il momento è delicato perchè le piccole e medie imprese che rappresentano il 58 per cento del totale chiedono accesso al credito agevolato e bandi per sostenere l'innovazione e l'impresa 4.0».

La prospettiva infatti è un'altra. Disegnare una caratterizzazione che interpreti, ad esempio, le nuove esigenze dei consumatori. «Stiamo testando in questi giorni una piattaforma per l'ecommerce che funzionerà come una vetrina promozionale per i negozi. La declineremo nei distretti del commercio» consentendo anche ai piccoli di proporsi nel mare magnum della rete globale in concorrenza ai grandi Gruppi. Nello stesso tempo la Camera analizzerà gli esiti di bandi di successo come quello sulla Green economy «rifinanziato due volte nel 2020» per riproporli. Pensiamo al Mentoring e ad esperienze riuscite come il Punto impresa digitale.

Per quali mari far salpare la Padova del futuro? «Meglio concentrarsi su poche cose ma buone» annota Santocono. «Una è il turismo soprattutto quello congressuale che sicuramente esploderà quando il Covid non ci sarà più. «Abbiamo un centro congressi che sarà del tutto pronto nel 2022. Dobbiamo sfruttare questa occasione per lanciare la città a livello internazionale». Interviene il presidente di Confesercenti. «È una richiesta che abbiamo fatto perché il turismo genera economia su molti altri fronti. Dunque uno studio coordinato con le associazioni e l'Università può armonizzare meglio la nostra proposta turistica». Ma sarà tutto il quartiere fieristico a diventare il centro della città della sapienza. «Con la Scuola di Ingegneria in fiera e il Competence center» due centri logistici dell'intelligenza, verrebbe da dire, capaci di creare idee da trasferire subito nelle aziende presenti nei laboratori. «La fiera stessa può avere un ruolo di grande vettore».

C'è un ultimo particolare. Dice il presidente che «il virus ci ha insegnato a mettere al centro l'uomo e la qualità della vita ancor prima dell'impresa. Uno dei temi che farà parte della nostra agenda sarà proprio allargare alla formazione professionale anche quella etica penso a psicologi o a opinion leader che aiutino a trovare la giusta distanza fra il lavoro e gli affetti, l'occupazione e il tempo libero. Questo vorrebbe dire preparare a un nuovo modello di vita».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA