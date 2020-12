LE REAZIONI

PADOVA «Ci complimentiamo con la Guardia di finanza per aver portato a termine con successo un'importante operazione alla quale siamo orgogliosi di aver fornito il nostro piccolo ma rilevante contributo». Il plauso della Camera di Commercio, nelle parole del presidente Antonio Santocono, è vivo ed entusiasta. Il ruolo dell'ente padovano, infatti, è di primo piano dato che la prima segnalazione sul fatto che stava accadendo qualcosa di illecito è arrivata proprio da piazza Insurrezione.

«Uno dei nostri uffici, nell'ambito delle verifiche che sempre svolge quando viene richiesto dalle imprese il rimborso del diritto camerale annuale erroneamente versato, ha riscontrato delle anomalie nella richiesta avanzata, anomalie che ha poi opportunamente segnalato alle fiamme gialle, all'agenzia delle Entrate e alla Regione racconta Santocono Non solo, ha provveduto a segnalare la questione ad altri enti che, come il nostro, abbiamo poi scoperto essere finiti nella rete degli enti pubblici che i soggetti individuati grazie all'indagine si apprestavano a truffare. La Camera di Commercio ha sempre la massima attenzione verso le istanze delle imprese, e attraverso l'attività che quotidianamente svolge, è in grado di garantire alle aziende che agiscono nella massima correttezza e nel rispetto della legge di ottenere quello che gli spetta».

L'Ordine dei Commercialisti che tende a precisare il fatto che le attività illecite di Fasolo sono state perpetrate dopo la sua cancellazione. «I commercialisti, che sono sempre in prima linea per il rispetto della legalità, plaudono all'operato della guardia di finanza che ha sgominato un articolato sistema di frode in danno allo Stato - dichiara Dante Carolo presidente dell'Ordine - che vede, tra i soggetti coinvolti, anche un consulente fiscale che non è iscritto nell'albo e che non è commercialista. Si chiama commercialista, infatti, solo il professionista che è iscritto nell'albo ed è, quindi, tenuto al rispetto delle norme del codice deontologico».

Nell'elenco dei truffati figura anche il Comune di Arquà Petrarca, che ci ha rimesso la non modica cifra di 9mila euro. «Mi ricordo benissimo questo brutto episodio. racconta il sindaco Luca Callegaro Nei primi mesi del 2019 siamo stati contattati da questa fantomatica società che ci spiegava di aver versato per errore 9mila euro di Imu su un immobile che in realtà non si trovava ad Arquà Petrarca. I nostri uffici hanno controllato e in effetti nel nostro territorio comunale non c'era alcuna proprietà intestata a questa società. È quindi stato disposto il rimborso, elargito poi nell'arco di un mese». Ci è voluto quindi solo qualche altro giorno perché il Comune si rendesse conto di essere stato truffato. Anche in questo caso il meccanismo utilizzato dai truffatori è stato quello di un modello F24 falso: non c'era alcun credito tributario in ballo e quindi nessun debito fiscale da risarcire.

«Ci era stata presentata una certificazione falsa. conferma il sindaco Callegaro Ovviamente, non essendoci alcun debito reale, il Governo nulla può fare per risarcirci. Il truffato in questo caso è solamente il nostro Comune».

Camilla Bovo

Silvia Moranduzzo

