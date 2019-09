La bici, una passione: aveva corso col Veloce club Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VITTIMAPADOVA Giuseppe Gino Bettella viveva con la famiglia in via Nicolò e Pietro Luxardo in pieno centro del quartiere Torre. Nell'appartamento del condominio al civico 33 la famiglia è stretta nel dolore di una perdita così tragica e inaspettata. Dall'abitazione del primo piano si sente un cucciolo abbaiare, in casa ci sono la moglie di Bettella ed il figlio ancora schioccati dalla terribile e repentina perdita. «Non c'è nulla che si possa dire in questo momento. Mio papà Gino è morto questa mattina, non c'è più» si limita a...