LO SCENARIO

PADOVA Pubblicamente a Palazzo Moroni non ne parla nessuno. Sottovoce, però, ne parlano tutti. La corsa del vicesindaco Lorenzoni per il ruolo di governatore del Veneto potrebbe essere ufficializzata entro una settimana e le riflessioni su come rimpiazzarlo stanno entrando nel vivo. L'uscita di Lorenzoni comporterà un nuovo ingresso in giunta, ma il sindaco Giordani potrebbe trovarsi a gestire un vero e proprio rimpasto perché anche un assessore di spicco come Andrea Micalizzi è in lizza per lasciare il municipio e correre per le Regionali. Nelle ultime due settimane il toto-sostituti è stato accompagnato anche da una serie di incontri riservati sia nel Pd che in Coalizione Civica.

LA PRIMA MOSSA

È una partita a scacchi in cui la prima mossa sarà inevitabilmente quella dello stesso Lorenzoni. Il professore aspira a diventare il candidato unitario di una coalizione regionale di centrosinistra e il giorno-chiave sarà sabato, quando a Vicenza è prevista l'assemblea del movimento Il Veneto che vogliamo. Una volta che Lorenzoni avrà annunciato la propria corsa, a Padova si scatenerà un effetto domino.

Chi lo sostituirà? Per il ruolo di vicesindaco sono circolati soprattutto i nomi dell'assessore all'ambiente Chiara Gallani (Coalizione) e della collega Francesca Benciolini (Lista Lorenzoni), delegata alle risorse umane. Proprio questo appare oggi il nome più quotato, apprezzato anche dallo stesso Giordani. «Fino a quando Arturo non comunicherà la sua decisione parleremo solo di fantapolitica - commenta Benciolini -. Di sicuro sarà una decisione che verrà presa insieme e non sarà fonte di competizione interna».

I NOMI IN LIZZA

Ma la partita non si esaurisce affatto qui. Lorenzoni, che detiene due deleghe di peso come mobilità e urbanistica, andrebbe infatti in ogni caso sostituito. Un nome forte in questo senso è quello di Stefania Moschetti (Lista Lorenzoni), cinquantenne avvocato tributarista, consigliera comunale delegata alle città sane. La Moschetti assicura che il suo telefono non ha mai squillato, ma è chiaro che l'ipotesi di diventare assessore non le dispiaccia: «Nessuno mi ha detto nulla ma se il mio nome circola sono lusingata. Sono totalmente in linea con i programmi politici di Lorenzoni - dice - e faccio il mio lavoro con spirito di servizio. Non sono stata chiamata, ma per questo progetto io do massima disponibilità». Dentro Coalizione più di qualcuno la definisce «perfetta» per gestire il bilancio, attualmente competenza diretta del sindaco.

In lizza c'è pure il capogruppo di Coalizione Nicola Rampazzo, 36 anni, direttore commerciale di un'azienda. «Non ho firmato alcuna lettera di licenziamento dal mio lavoro - scherza Rampazzo quando gli chiediamo della sua possibile candidatura -. Per me ora il vicesindaco è Lorenzoni e non è tempo di ragionare di una sua possibile sostituzione. Va comunque detto che mobilità e urbanistica sono due deleghe a cui teniamo molto, così come ambiente e sociale». Tradotto: certe competenze sono di Coalizione e dovrebbero rimanere in mano a Coalizione.

E Lorenzoni che dice? «È ancora prematuro - dichiara il professore - ma qualunque sarà la mia scelta io rimarrò garante di un accordo elettorale. Certi equilibri in giunta devono rimanere. E per la sostituzione sono certo che si procederà con i metodi partecipativi che contraddistinguono l'area arancione».

I DEMOCRATICI

La corsa delle Regionali potrebbe portare lontano da Palazzo Moroni anche un nome forte del Pd come Andrea Micalizzi, assessore ai Lavori pubblici. La sua candidatura a consigliere regionale non è ancora certa perché prima di definire le liste tutti attendono l'intesa unitaria sul candidato governatore del centrosinistra. Il segretario padovano del Pd, Davide Tramarin, sceglie parole prudenti ma lancia un messaggio: «Quello sui rimpasti è un discorso prematuro ma una cosa è fuori discussione: per le eventuali sostituzioni bisognerà ragionare in base alle competenze e non solo in base all'appartenenza politica». Per il Pd non c'è scritto da nessuna parte che l'assessore arancione che andrà a sostituire Lorenzoni debba per forza occuparsi di urbanistica e mobilità. E non è nemmeno scontato che il ruolo di vicesindaco debba rimanere all'area di Coalizione. Non è un mistero che Giordani vedrebbe bene come vice il fido Bonavina. Alla fine, quindi, il rimpasto potrebbe comportare anche una pesante redistribuzione di deleghe e cariche tra le due forze della maggioranza. Tutto è congelato, ma l'effetto domino sta per scattare.

Gabriele Pipia

