PADOVA I padovani non hanno rinunciato al rito dello spriz al bar in quest'ultimo fine settimana in zona gialla. Da domani tutto il Veneto diventerà tristemente arancione, come il tradizionale aperitivo: sorseggiarlo seduti in piazza tornerà ancora una volta un miraggio, finchè il virus non darà una tregua consentendo misure meno restrittive.

E così ieri in tanti si sono riversati in centro per godersi l'ultimo sabato che profuma non solo di primavera, ma di libertà. Parcheggi pieni, mezzi pubblici messi a dura prova e una folla tra le strade del cuore della città, ma disciplinata, anche per i numerosi controlli di polizia, carabinieri e polizia locale, appostati davanti ai punti nevralgici. In particolare piazza Duomo che nel fine settimana scorso aveva destato particolare preoccupazione per gli assembramenti dei più giovani.

ATTENZIONE

In piedi, a gruppetti. Così si presentano i giovani e giovanissimi che chiacchierano nella sorvegliata speciale piazza Duomo, luogo di ritrovo per gli adolescenti padovani, questa volta presidiata dalla polizia locale. Durante tutto il pomeriggio diverse squadre si alternano per controllare la situazione. «Ragazzi, per favore, non sedetevi sui muretti, cercate di stare distanziati. E su quella mascherina» è l'invito degli agenti. E così per sedersi si deve andare al bar: tutti i tavolini del bar Duomo e del Gancino sono pieni. «Ci fa piacere che ci siano i controlli della polizia locale dice Fation Tony Ymeraj, titolare di quest'ultimo locale Sia perché è giusto evitare assembramenti sia perché ci danno una mano. Passano tra i tavoli e dicono ai clienti di tirare su la mascherina, per noi è un aiuto perché ci possiamo concentrare sul lavoro. Evidentemente maggiori controlli servono, la situazione è molto tranquilla. E comunque da lunedì si torna chiusi, è l'ultimo sprazzo di vita. Due dei miei dipendenti hanno pianto quando hanno saputo che saremmo passati in zona arancione, a questo punto potevano tenerci chiusi a febbraio, che è un mese morto, e farci riaprire con la primavera».

Parecchio movimento c'è anche tra le Piazze ma più che altro sono i tavolini dei bar ad essere pieni. E anche le stradine interne del ghetto e le Riviere si sono animate con il passaggio di chi dal Listòn vuole andare in Prato della Valle. Il sole c'è e anche se scalda poco, l'idea che stia arrivando la primavera e che questo potrebbe essere l'ultimo sabato da passare con gli amici al bar per un po' di tempo incoraggia a restare fuori.

I PROVVEDIMENTI

I padovani, dopo tre fine settimana di fuoco, hanno finalmente imparato a rispettare i provvedimenti anti-assembramento. Tantissimi da via Roma hanno raggiunto le piazze e viceversa, in un circolare senso unico pedonale che impedisce scontri tra i passanti. Dalle 14 alle 20 polizia locale, polizia di Stato e protezione civile, come negli ultimi due fine settimana, hanno consigliato a chi deve andare verso Prato di passare per le Riviere. Il punto critico invece si è riscontrato proprio nel tratto di via Roma tra l'incrocio con via Marsala e il Canton del Gallo perché la strada si stringe e si crea una sorta di effetto imbuto.

I LOCALI

Il passaggio è intenso ma sotto controllo. «Sicuramente stiamo lavorando meno rispetto a un sabato senza restrizioni riferisce Gabriele Tacchetto, titolare dell'Otium di via Roma Il senso unico pedonale è una grossa limitazione per noi e non so a quanto possa servire per bloccare gli assembramenti. In realtà così le persone sono disincentivate a venire in centro ma c'è comunque chi si accalca nelle piazze, non qui. In fondo se tutti indossano la mascherina il passaggio su via Roma non dovrebbe essere un problema, i tavoli sono distanziati e in sicurezza. Il problema della pandemia non si deve sottovalutare ma le chiusure vanno fatte con cognizione di causa».

IN PRATO

Anche l'isola Memmia è chiusa dalle 14 alle 20. Attorno a Prato della Valle si snodano le bancarelle e il mercato è affollato nel primo pomeriggio. C'è chi passeggia mano nella mano senza badare granché alla merce esposta, concentrato più che altro sulla compagnia a fianco. C'è chi rovista come una furia nei cesti degli abiti, spingendo via altre persone che intralciano la ricerca dell'occasione a poco prezzo. Alcuni giovani siedono sulla cerchia più esterna di marmo ma non in folti gruppi. E sicuramente questa volta non ci sono risse come due sabato fa. Qualcuno si sdraia sull'erba a leggere sotto l'occhio di carabinieri e protezione civile. Già alle 15 il parcheggio di piazza Rabin è al completo, così come le strade di Città giardino, prese d'assalto dagli affamati di shopping e movida.

Silvia Moranduzzo

