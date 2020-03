L'ULTIMO SALUTO

VO' Nessuna folla in chiesa, nessuna cerimonia, nessun accompagnamento del coro parrocchiale. Adriano Trevisan se n'era andato in silenzio il 21 febbraio in un letto dell'ospedale di Schiavonia e un mese dopo lo stesso silenzio ha caratterizzato l'ultimo saluto dei suoi familiari. Un momento intimo di preghiera e la tumulazione della salma nel cimitero di Vo' Vecchio. Niente altro.

Così ieri la figlia e i due figli hanno detto addio al primo uomo morto in Italia affetto da Coronavirus. Nella stessa mattinata, intanto, la Regione diffondeva il report quotidiano da cui è emerso un dettaglio inatteso: dopo giorni in cui la quota di contagiati nel comune di Vo' era stabile, ieri è salita da 82 a 83. Un aumento ritenuto fisiologico dagli esperti, ma tanto basta per far tornare la paura nell'epicentro del primo focolaio veneto. Tra il decesso e la sepoltura di Trevisan è passato tutto questo tempo perché si attendeva che la famiglia uscisse dalla quarantena. Un saluto commosso, tra le lacrime dei suoi figli (Vladimiro, Angelo e Vanessa, ex sindaca del paese), che arriva pochi giorni dopo l'addio all'amico di una vita, Renato Turetta.

Trevisan aveva 77 anni, Turetta 67. Giocavano assieme a carte alla locanda Al Sole, dove si davano appuntamento quasi ogni sera prima di cena. Una mano, poi un'altra e un'altra ancora. Ridendo, scherzando e ripescando aneddoti del loro passato. E proprio qui Adriano e Renato si sarebbero imbattuti in un nemico invisibile diventato letale. Entrambi erano ricoverati all'ospedale di Schiavonia per quella che all'inizio sembrava una comune influenza. Adriano, che soffriva di altre patologie, è morto venerdì 21 febbraio, prima che i medici riuscissero a trasferirlo all'ospedale di Padova nel reparto Malattie infettive.

Qui invece la sera stessa, dopo il tampone risultato positivo al Coronavirus, era stato ricoverato Renato. Per lui la fiammella della speranza è rimasta accesa poco più di due settimane, con un iniziale miglioramento che aveva illuso la moglie e la figlia, seguito però dal precipitare delle sue condizioni. Il 10 marzo è morto anche l'ex idraulico, instancabile alfiere del gruppo Alpini di Teolo-Vo'. Credeva di aver preso un classico malanno di stagione, al massimo una polmonite, e invece si è imbattuto anche lui in un virus sconosciuto e fatale. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo senza indagati incaricando il professor Giuliano Rizzardini, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, di fare luce sul decesso di Trevisan per valutare la tempestività e il rispetto delle procedure da parte dei medici intervenuti.

Ieri il momento di preghiera è stato condotto alle 9.30 da un collaboratore di don Mario Gazzillo, il parroco del paese, che davanti a queste tragedie guarda in alto e sospira: «Stiamo seguendo il più possibile l'indicazione di stare in casa. Non fare le messe con i fedeli per me è un problema ed è una situazione difficile, ma se tutto ciò serve a ridurre il numero di contagi noi ci sforziamo. Dispiace che i familiari di Adriano e Renato non abbiano potuto salutare il loro caro con una normale cerimonia funebre (Turetta è stato cremato e l'urna è stata posta in cimitero sempre con un breve momento di preghiera privato, ndr) ma noi non possiamo fare altro che seguire scrupolosamente le indicazioni dello Stato e anche quello del nostro vescovo». Si dice «triste e vicino alla famiglia» anche il sindaco Giuliano Martini, che non ha potuto essere presente alla tumulazione.

Proprio Martini, stravolto da un mese passato in trincea, ieri si è detto non troppo preoccupato per il nuovo caso di contagio registrato nel suo piccolo comune che conta poco più di tremila anime. «Il nuovo caso commenta - è legato al cluster di persone che sono entrate in contatto con qualche positivo e dimostra che i controlli stanno funzionando. Può essere una situazione normale, è una cosa che ci aspettavamo. I controlli stanno continuando e la positività si può sviluppare anche dopo un po' di tempo quindi il risultato sulle persone che risultano positive dopo aver frequentato l'amico o il parente non è sempre immediato». Dalle parole di Martini, a stretto contatto con gli esperti dell'Ulss, è possibile quindi aspettarsi altri casi di contagio senza per questo temere che esploda nuovamente un focolaio.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA