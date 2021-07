Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I FUNERALIPADOVA Chiesa Gremita ieri alla parrocchia del Torresino dove, parenti amici e colleghi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Domenico D'Onofrio, 81 anni, il conosciutissimo ex dirigente scolastico della scuola media Francesco Petrarca di via Concariola. In pensione dal 2002, malato da circa un anno, D'Onofrio se n'è andato nella notte tra sabato e domenica lasciando la moglie Anna e il figlio Alessandro. Nato a Maddaloni in...