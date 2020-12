IL BILANCIO

PADOVA Sono 20 i morti registrati ieri dal bollettino di Azienda zero e 523 i nuovi contagiati dal coronavirus. Il penultimo giorno dell'anno ha visto arrivare il conto dei padovani attualmente positivi a 20.250 mentre il numero di coloro che sono stati infettati dal virus dall'inizio della pandemia sono quasi 46 mila. Alcuni letti nei reparti degli ospedali padovani si sono svuotati, o perché il paziente non ce l'ha fatta o perché in via di guarigione ha potuto tornare a casa. Nell'Azienda ospedaliera si è passati da 184 a 180 persone in reparto, da 25 a 26 in terapia intensiva mentre il Covid hospital di Schiavonia da 137 letti occupati in area non critica è sceso a 134: anche la terapia intensiva ha visto un calo di una unità, da 24 a 23 pazienti. A Cittadella i pazienti in reparto sono scesi da 75 a 74 mentre coloro che sono ricoverati in rianimazione sono passati da 10 a 11. Anche Camposampiero ha visto dei movimenti: i pazienti in area non critica da 47 sono scesi a 45 mentre restano stabili gli 8 ricoverati in terapia intensiva. Invariata la situazione a Conselve (4 ricoverati in area non critica), Villa Maria (1 ricoverato in reparto) e la sede padovana dello Iov (1 paziente in area non critica).

Se n'è andato il tenore di Cadoneghe. Luigi Paccagnella, 87 anni, è morto martedì sera mentre era ricoverato al reparto infettivi di Padova. Alle 16,30 l'uomo è riuscito, nonostante il respiratore, a dire un flebile «ciao» al figlio Massimo, alla nuora Francesca e alla nipote Federica, durante una videochiamata. Dopo aver lavorato in fonderia, Luigi è stato impiegato come tecnico e tuttofare alla facoltà di Farmacologia di Padova dove è rimasto fino alla pensione. Anima del Centro anziani Spinelli di Cadoneghe, Luigi faceva anche parte della corale Costanza di Cadoneghe e di recente nel coro Palestrina di Noventa Padovana. Amava far visita agli ospiti della casa di riposo di Noventa e allietare le loro giornate intonando canti e melodie.

«Siamo riusciti a salutarlo martedì alle 16.30 - racconta commossa la nipote Federica - A fatica e con il respiratore, il nonno è riuscito a dirci ciao!. per fortuna perchè poi alle 23 è morto. Nonno era una persona altruista, solare, innamorato della sua famiglia, di me soprattutto. Mi diceva sempre che era orgoglioso di me. Vogliamo ringraziare tutti i medici, gli infermieri e gli operatori del reparto perché sono magnifici: sono di grande supporto morale per i pazienti e i loro familiari a casa. Ogni volta che mandavamo un bacio al nonno, l'infermiere gli faceva una carezza. Sono persone straordinarie!». «Ho passato una vita stupenda insieme la lui - dice la moglie Fiorella, che Luigi chiamava Fiore - Tantissimi momenti belli e indimenticabili, come i nostri viaggi. Lo porterò sempre nel mio cuore». I funerali di Luigi saranno celebrati lunedì alle 14.30 nella chiesa Sant'Andrea di Cadoneghe, parteciperà anche la corale di Noventa.

Un altro decesso per Coronavirus ha riguardato un anziano di Borgoricco, Giuseppe Giacomini, di 87 anni, figura molto apprezzata e conosciuta in paese. Per tanti anni ha lavorato nel ramo della ristorazione come cuoco in diversi ristoranti. Tra le sue caratteristiche, il sorriso sempre stampato sul volto e la capacità di ascoltare tutti coloro che desideravano confrontarsi con lui.

L'ultima fatica in un ristorante di Albarella. A piangerlo ci sono ora la moglie Luciana e il figlio Renè. I primi sintomi del Covid-19 Giuseppe Giacomini li aveva avvertiti il 20 dicembre. Pochi giorni dopo le condizioni del suo fisico già debilitato dall'età sono precipitate e si è reso necessario il ricovero a Camposampiero. Qui i medici si sono prodigati per salvarlo, ma si sono dovuti arrendere.

Un nuovo decesso per Covid anche a Bagnoli di Sopra, dove abitava Andrea Delon, di 92 anni, che lascia la moglie Antonietta, il figlio Renzo e la nipote Stefania alla quale l'anziano era molto legato. Delon, come molti bagnolesi ora ultraottantenni, era stato occupato nel Dominio, la tenuta agricola della famiglia Borletti ed aveva lavorato nel mangimificio della stessa. Delon era stato ricoverato pochi giorni prima di Natale a Schiavonia, per altra patologia, successivamente era stato trasferito all'ospedale di Camposampiero, dove si era rivelata la positività al Covid-19, ma senza alcun sintomo. «Purtroppo la situazione è precipitata in pochi giorni e nel giro di una settimana papà è deceduto», spiega commosso il figlio Renzo, addolorato per non aver potuto più vedere il papà. Il funerale di Andrea Delon verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di Bagnoli lunedì alle 10.

Ennesimo lutto anche a Este, dove il Covid si è portato via Franca Minchio, 89 anni. Vedova e senza figli, era ricoverata da qualche tempo all'ospedale di Schiavonia. Lascia una sorella. L'ultimo saluto all'anziana verrà dato lunedì mattina alle 10 nella chiesa di San Girolamo, a Meggiaro.

Tra i dec3eduti anche una 74enne di Pernumia e una 79enne di Monselice, entrambe ricoverate a Schiavonia.

