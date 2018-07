CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ULTIMATUMPADOVA «Siamo oltre i tempi supplementari, per usare un termine calcistico». Il governatore veneto Luca Zaia lancia un ultimatum al sindaco Sergio Giordani: acceleri, o per il nuovo policlinico della città sarà il requiem. «Per quanto riguarda l'ospedale di Padova, penso che di mesi ne siano passati a sufficienza. L'accordo che abbiamo firmato per la cessione delle aree - ricorda il presidente della Regione - risale ormai a dicembre. Sono passati già sette mesi e dal Comune di Padova non abbiamo avuto nessuna notizia. A questo...