Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITRATTOPIAZZOLA SUL BRENTA Non dimostrava assolutamente novant'anni il signor Attilio Guerra, conosciutissimo a Tremignon di Piazzola sul Brenta dove viveva. Persona dinamica, andava quotidianamente ad acquistare il giornale in bicicletta. Purtroppo il Coronavirus non gli ha lasciato scampo. Non aveva patologie particolari e in un mese dalla positività mercoledì dall'ospedale di Schiavonia è giunta la triste notizia. Una notizia che...