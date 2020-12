IL LUTTO

PADOVA Ha cessato di respirare alle 6 di mattina, passando dal sonno alla morte. Da solo, come tocca a chi è vittima del Covid: un epilogo impensabile per lui, persona estroversa, allegra, amante della compagnia e che ha passato la vita in mezzo alla gente. Ottavio Bergo, 89 anni, decano del commercianti padovani e uno dei soci fondatori di Confesercenti, infatti, non è riuscito a sconfiggere il virus ed è morto in un letto del reparto Covid allestito all'Istituto di riposo per anziani di via Beato Pellegrino.

Gli operatori hanno subito avvisato la famiglia che è piombata nel dolore, perché una fine così repentina ha colto tutti di sorpresa. Bergo, che abitava a Terranegra, in via Meneghelli 18, lascia la moglie Zefferina Rizzato, i figli Walter e Marina, e gli adorati nipoti Marco, Serena e Nicola: quest'ultimo ha giocato anche nelle giovanili del Calcio Padova, seguito sempre dal nonno super tifoso.

IL CONTAGIO

Il 23 ottobre i parenti avevano deciso di trasferirlo all'Ira perché aveva avuto un problema di salute e necessitava di terapie che potevano essere effettuate meglio in una struttura sanitaria. E Ottavio si era integrato bene. Quando è scattata l'emergenza-Coronovirus, però, sono cessate anche le visite: la moglie e il figlio lo hanno visto una ventina di giorni fa, attraverso il plexiglass e lui li aveva rassicurati: «Qui va tutto bene - aveva detto - state tranquilli che mi seguono e mi danno le medicine». Successivamente i parenti lo avevano salutato durante una videochiamata e poi non hanno più avuto contatti. Due settimane fa il tampone aveva dato esito positivo, anche se il commerciante non manifestava sintomi, se non la necessità di respirare con l'ossigeno: oggi, terminata la quarantena, avrebbe dovuto eseguire un secondo tampone.

LE COMPLICAZIONI

Due giorni fa, invece, la dottoressa del reparto ha informato i familiari che c'erano state delle complicazioni gastrointestinali causate dal virus, seguite ieri un ulteriore peggioramento generale, fino al decesso avvenuto all'alba. «Ci siamo riuniti - ha commentato la nuora Nicoletta - e siamo tutti in lacrime. Certo, Ottavio ha vissuto a lungo, ma non ci aspettavamo che morisse così in fretta. Ci resta la consolazione che non ha sofferto, se non negli ultimi due giorni».

LA VITA

Bergo ha aveva iniziato a lavorare giovanissimo come commerciante ambulante di biancheria intima, protagonista, assieme alla moglie, nei mercati di Prato della Valle e della Guizza, e dando un apporto significativo per la nascita di quello in Piazza Azzurri d'Italia all'Arcella. E andava a vendere anche a Chioggia, Mirano, Borgo Valsugana e Piazzola. Nel 1971, anno in cui era stata nata Confesercenti, aveva partecipato all'assemblea costitutiva, svoltasi in un affollatissimo Palazzo della Ragione: entrò a far parte della presidenza, incarico che ricoprì fino alla pensione. Negli anni Settanta aveva fondato il marchio Ragno doro, portato poi avanti dai figli che hanno seguito le sue orme lavorative.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle 15 al Tempio dell'Internato Ignoto. Ottavio Bergo riposerà poi nel cimitero di Terranegra.

Nicoletta Cozza

