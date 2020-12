(p.sp.) Prosegue la preparazione dei biancoscudati in vista dell'ultima trasferta dell'anno in programma domenica alle 15 a Gubbio, gara che sarà trasmessa anche da Sky sul canale 255 oltre che sulla piattaforma di Eleven Sports. Gruppo al completo agli ordini di Andrea Mandorlini, a eccezione di Vasic che ha lavorato a parte, mentre Matteo Mandorlini ha effettuato terapie. Oggi e domani si replica per affinare gli schemi, mentre sabato sarà dedicato alla rifinitura al termine della quale la squadra raggiungerà Gubbio per il ritiro pre partita. In totale sono sette i precedenti con la formazione umbra, sul campo della quale i biancoscudati hanno vinto solo una volta per 1-0 con gol di Cappelletti quattro anni fa, mentre nella passata stagione la sfida è terminata con un pareggio per 0-0. Due invece le sconfitte per i biancoscudati, entrambe per 1-0, nel 2017 e in serie B nel 2011. Nelle fila del Gubbio gioca anche il padovano Cristian Pasquato che al momento ha messo a segno un gol e tre assist in tredici partite, ed è uno dei punti di forza della formazione allenata da Torrente. Sarà il grande ex della sfida visto che con il Padova ha disputato una stagione, l'ultima del vecchio club nel 2013-2014. Il Gubbio è in netta ripresa dato che è reduce da sette risultati utili di fila con tre vittorie e quattro pareggi, tre dei quali ottenuti con Perugia, Feralpi Salò e Carpi che sono delle dirette rivali dei biancoscudati. Striscia positiva che ha permesso di uscire dalla zona play out ed è coincisa con il ritorno in squadra della punta Gomez che in passato ha avuto come allenatore Mandorlini ai tempi del Verona e della Cremonese. Domenica invece nelle fila degli umbri non sarà a disposizione Oukhadda per squalifica.

