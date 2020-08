LA SITUAZIONE

PADOVA Da lunedì scatta l'ora X indicata in una circolare ad hoc dal Ministero. Professori, maestri e personale tecnico-amministrativo delle scuole statali e paritarie, infatti, sono invitati a sottoporsi al test sierologico per accertare se sono positivi al Covid. Certo, l'adesione è su base volontaria, ma dall'Ulss 6, che venerdì fornirà i dettagli sulle modalità di effettuazione delle analisi, arriva il suggerimento perentorio, affinché tutti aderiscano entro il 7 settembre, così che i referti siano pronti prima dell'avvio delle lezioni. Scatta, quindi, l'operazione per prevenire i contagi all'interno dei plessi. Intanto si registrano altri 8 positivi nelle ultime 24 ore. Ora sono 1.145 le persone in isolamento domiciliare, di cui una residente a Vo' sito del primissimo cluster (il sindaco ha precisato che si tratta di una donna rientrata dalle vacanze), ma soltanto una decina presenta i sintomi del Covid.

Resta fermo a 10, invece, il numero dei ricoverati nel reparto di Malattie Infettive e a 3 quello dei degenti in Terapia Intensiva. E tra questi c'è sempre la bambina di 5 anni, le cui condizioni sono stazionarie e quindi ancora gravi. La piccola è intubata, sedata e monitorata costantemente dai rianimatori del Dipartimento di Pediatria diretto dal professor Giorgio Perilongo, in attesa che arrivino gli esiti degli esami per accertare se le criticità che presenta siano stati causati dal Coronavirus, o dalla sovrapposizione di un'altra infezione.

IL PUNTO

Ieri mattina, intanto, nella sede dell'Ulss 6 è stato fatto il punto dal direttore generale Domenico Scibetta; al suo fianco c'erano il direttore sanitario Patrizia Benini, quello del Dipartimento di Prevenzione Ivana Simoncello e il responsabile dei Servizi Sociali Paolo Fortuna. Il dg ha analizzato i numeri rilevati nei cinque punti ad accesso diretto attivati per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: finora sono stati effettuati 2.831 tamponi, per 1.700 dei quali (il 60%) è arrivato il risultato, con 13 positivi, pari allo 0,9%. Nel 40% si tratta di soggetti arrivati dalla Croazia, un altro 40% è stato in Grecia e il 20% si è recato in Spagna. «Abbiamo attivato il servizio dedicato in tempi-record - ha osservato Scibetta - e con orgoglio possiamo dire di essere aperti per ferie. La nostra parola d'ordine è stata accelerazione e il personale che è stato richiamato in servizio per effettuare le analisi ha risposto con grande disponibilità, consentendo alla macchina di non fermarsi mai». «Se il virus sta mutando - ha aggiunto il dg - lo deve dire la scienza, ma non devono mutare la coscienza individuale e collettiva. La prevenzione è determinante per ridurre i contagi e io la sintetizzo con 3 M: mascherine, che vanno indossate; metro, cioè la distanza da rispettare e mani, da igienizzare». Ci sono state anche 70 persone che hanno presentato motivi fondati per effettuare il test (per esempio erano state in Romania e in Bulgaria) al Dipartimento di prevenzione, pur non provenendo dai 4 Paesi più a rischio.

I SUGGERIMENTI

Sia la dottoressa Benini che la collega Simoncello, hanno evidenziato gli sforzi fatti per garantire la rapidità dei referti in tutti i punti distrettuali. «Da ieri con un sms - hanno osservato - viene comunicato l'esito in poco tempo per consentire l'immediato rientro al lavoro». «Nel frattempo - ha puntualizzato il direttore sanitario - stiamo lavorando per la campagna autunnale, quando avremo 3 filoni clinici da affrontare: ci sarà chi presenterà dei sintomi e bisognerà capire se di tratta di Covid, o di influenza; partirà la campagna delle vaccinazioni anti influenzali e invitiamo i soggetti a rischio, ma anche le persone dai 60 anni in su, ad aderire. In aggiunta abbiamo elaborato un piano per potenziare i reparti di Malattie Infettive, Pneumologia e Terapia Intensiva che devono essere pronti nel caso in cui una recrudescenza del virus imponga un numero elevato di posti letto».

IL FUTURO

Nel corso della riunione i vertici dell'Ulss 6 hanno poi dato comunicazioni inerenti i piani per i prossimi mesi. Per esempio, è stato spiegato che in caso di necessità a Schiavonia, oltre che in Azienda, possono essere ricoverati pazienti pediatrici e che nei vari ospedali ci saranno nuove assunzioni per implementare gli organici.

Nicoletta Cozza

