PADOVA Quasi tre milioni di euro per ristrutturare il reparto di terapia intensiva di Piove di Sacco, ma anche 180 mila euro per la manutenzione straordinaria della Pneumologia di Cittadella e 3 milioni e 600 mila euro per far posto a 15 letti di terapia intensiva a Camposampiero. È il piano di battaglia dell'Ulss 6 Euganea che sta affilando le armi contro la nuova ondata di contagi da coronavirus. Come un soldato rispolvera l'armatura e attacca alla cintura la spada lucidata prima di scendere sul campo di guerra, così l'azienda sanitaria locale attua degli interventi per mostrarsi pronta in caso di un'impennata. Come effettivamente sta accadendo. E ogni giorno l'elenco dei provvedimenti in funzione anti-Covid si allunga con ulteriori dettagli. «A livello di ospedali ci sentiamo pronti, non siamo preoccupati. Riusciremo ad affrontare questa situazione tranquillamente, non andremo in sofferenza dal punto di vista delle strutture sanitarie» ha detto il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta.

Per quanto riguarda l'ospedale di Piove di Sacco, Scibetta ha approvato il piano di fattibilità tecnica dei lavori che saranno effettuati al quinto piano del monoblocco. Il costo complessivo previsto è di 2 milioni 790 mila euro. Stando al rapporto della società Steam srl di Padova, che si è occupata del piano di fattibilità tecnica, per i lavori di adeguamento come l'impianto idrico, di condizionamento, elettrico e tutte le altre opere strutturali serviranno oltre un milione 800 mila euro, ai quali poi si andranno ad aggiungere i costi per gli imprevisti, per la progettazione, per i bandi di gara e via dicendo fino ad arrivare ai 2 milioni 790 mila euro previsti.

L'altro piano di fattibilità tecnica che Scibetta ha approvato è quello inerente ai 15 posti letto in più per la terapia intensiva del piano rialzato dell'ospedale di Camposampiero, altro presidio sanitario che vedrà un importante intervento dal punto di vista economico. Anche in questo caso l'Ulss si è affidata alla Steam srl che ha presentato un piano del valore di 3 milioni e 600 mila euro.

Infine, si spenderanno 180 mila euro per la manutenzione straordinaria della Pneumologia-Neurologia del presidio di Cittadella. Dei lavori se ne occuperà la veneziana Senalpa spa che dovrà eseguire delle opere di cartongesso e dei controsoffitti oltre che cambiare i serramenti del secondo piano per far sì che si creino due percorsi assistenziali, come richiesto dalla dirigenza dell'ospedale. Si occuperà anche della sistemazione dei pavimenti e dell'installazione di centrali tecnologiche per attrezzare sei posti letto di Pneumologia-Neurologia per ricoverare pazienti positivi al Covid-19.

«Seguiamo ciò che è stabilito nel piano emergenziale di preparazione e risposta ad eventi epidemiologici della Regione, approvato all'inizio del mese di maggio scorso ha riferito Tommaso Caputo, direttore dei Servizi tecnici e patrimoniali Per Cittadella la dirigenza medica ha fatto presente che servono due percorsi assistenziali diversi, per questo si dovranno sostituire i serramenti come prima cosa. Per quanto riguarda Camposampiero e Piove di Sacco abbiamo seguito le direttive del decreto sulle misure urgenti in relazione alla pandemia del 19 maggio, per cui era necessario implementare le terapie intensive».

Silvia Moranduzzo

