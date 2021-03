LA SITUAZIONE

PADOVA L'attacco pandemico sta per raggiungere il suo punto di massima. Ricoveri e contagi aumentano in modo esponenziale. Basta vedere i numeri del rapporto di Azienda Zero della Regione per capirlo. In una settimana 49 ricoveri, il 16 per cento in più, totale 355. Percentuale vicina al 18 per cento per l'aumento dei positivi, 1.284 casi in sette giorni, quota 8.661.

L'AGGIUNTA

Da queste premesse il direttore generale dell'Ulss 6, Paolo Fortuna, facendo il punto della situazione al padiglione 6 della Fiera ha annunciato che «sono in allestimento ulteriori 50 posti all'ospedale di Schiavonia. Erano posti in questo momento non operativi ma ora li immetteremo nel bacino salendo dai 98 attuali fino al valore che l'ospedale aveva 3 settimane fa. Li attiveremo con gradualità lavorando insieme all'Azienda ospedaliera». Ieri questo ospedale, eletto Covid per eccellenza, aveva 92 pazienti. Portarlo a circa 150 significa arrivare vicino alla vetta dei 161 ricoverati il 22 dicembre scorso. «La Varianti sono altamente infettive e richiedono più posti letto intensivi rispetto alla variante basale dell'anno scorso - continua il direttore - Schiavonia è stata sempre un ospedale classificato come Covid. Lo sforzo che stiamo cercando di fare è magari di non chiuderlo agli altri servizi o farlo il più tardi possibile rispetto all'epidemia. In questo momento Schiavonia ha una minima attività di medicina interna e chirurgica che non stiamo toccando ma dipenderà molto dai numeri. Comunque le équipes chirurgiche, se serve, per gli interventi programmati lavorano nelle sale operatorie di Cittadella e Camposampiero». Anche negli altri ospedali dell'Ulss (Camposampiero, Cittadella, Piove) la situazione sta diventando pesante. Sono 190 i ricoverati (18 in terapia intensiva sui 28 posti disponibili). E sul territorio? «Mentre nell'Alta padovana abbiamo riscontrato dei cluster definiti, nell'area Terme-Colli vediamo positivi un po' dappertutto e questo è un modello che preoccupa molto di più perchè è legato ai comportamenti».

IL GIUSTINIANEO

Anche il Giustinianeo è in continuo crescendo. Per il momento, spiegava ieri il direttore generale Giuseppe Dal Ben, non sono stati aperti nuovi reparti oltre a quelli già trasformati questa settimana. Ma in sette giorni da 84 ricoverati per Covid siamo passati a 132. E la terapia intensiva del S. Antonio sta ormai assorbendo il carico delle terapie al limite del Giustinianeo. Quattro i posti occupati ieri alle 17 secondo il report di Azienda Zero. Ancora 14 i posti disponibili.

«Stiamo procedendo secondo il programma e le esigenze, siamo molto attenti all'evoluzione che seguiamo la situazione minuto per minuto, per cui possiamo aprire o chiudere reparti a mano a mano che serve. Abbiamo vari piani del monoblocco interessati e non ci sono variazioni mentre adesso il S. Antonio sta dando una mano con al terapia intensiva. Per il pronto soccorso sono dai 250 ai 350 gli accessi giornalieri. Di questi circa 40 riguardano persone che manifestano il Covid. La percentuale di ricoveri è salita intorno al 30 per cento. Con persone più giovani fra i 35 e 40 anni che hanno un quadro clinico pesante per cui a volte vanno direttamente in terapia intensiva».

Oltre a questo quadro in via S. Massimo è stato allestito Un centro vaccini molto flessibile, fino a 8 linee dove arrivano gli inviati dall'Ulss. «Finora abbiano effettuato 16.566 vaccini a chi lavora in ospedale e ora ai trapiantati, malati oncologici e ultraottantenni».

Mauro Giacon

