L'OTTIMISMO

ABANO Oggi, un anno fa, pronta ad andare in consolle come vocalist in piazza a Verona dopo aver trascorso le feste di Natale a ballare in vari importanti locali del Veneto. Non mancherà di brindare al nuovo anno, però assieme agli affetti familiari e tra le mura amiche della sua casa ad Abano, nell'attesa di tornare quanto prima dal suo pubblico. Lei è Ginevra Carola, 23 anni, da poco laureata all'accademia di moda.

Com'è arrivata a questo lavoro?

«Fin da piccola ho fatto danza classica e poi moderna, accanto a tanto sport, ed è diventata la mia professione. Ballo in locali in tutta Italia soprattutto nel periodo estivo dove sono impegnata 7 giorni su 7, in feste ed eventi, soprattutto con gruppi particolari di animazione. Pochissimo tempo per riposare e preparare coreografie, costumi, trasferte: mi dedico anche alla direzione artistica».

Da fine febbraio tutto bloccato...

«A parte una piccola parentesi durante l'estate, il nostro settore è quello più colpito, posso proprio dire in assoluto con tutto quello che questo comporta a livello economico con zero entrate, ma soprattutto umano perché la mia è una professione dove fai gruppo con i colleghi e poi sei a contatto con la gente, crei, proponi nuovi spettacoli, cerchi sempre il meglio».

Come sta affrontando il lockdown infinito del settore divertimento?

«Ho sempre cercato di mantenere l'impegno lavorativo. Ho ballato da casa, essenziale mantenersi in esercizio sia fisicamente che mentalmente, attraverso il social Tik Tok ho pubblicato dei video con le mie coreografie, ne ho fatto uno a sostegno dei negozi di Abano Terme e Legnaro, e raccolto fondi per beneficenza. Con un mio amico che ha un'etichetta musicale, preparo i balli per i video, sto approfondendo le mie competenze, anche perché ormai i nostri sono degli show. Sono anche speaker a Radio Wow (martedì 17-18 e domenica 10-12), cerco di avere una visione ottimistica, ma non vedo l'ora di tornare dal mio pubblico».

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA