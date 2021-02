LO SMANTELLAMENTO

MONSELICE Diviso in due parti distinte, servirà due province diverse l'ospedale da campo ricevuto in dono dall'ospedale di Schiavonia agli inizi dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia: si tratta di tende modulari, quelle che misurano dieci metri per sessanta sono state espressamente richieste per creare dei punti di accesso automobilistici dove eseguire i tamponi Covid, in pratica dei drive-in, nell'ambito delle Ulss 3 Serenissima di Venezia e 2 Marca Trevigiana.

Ma resta ancora una parte che potrebbe eventualmente essere riutilizzata per l'emergenza sanitaria in corso da quasi un anno.

Continuano per questo le operazioni di smantellamento dell'ospedale da campo che era stato donato dal Qatar. Dopo che nel novembre scorso erano stati smontati i due tendoni minori, riconvertiti a punti tampone nelle provincie di Venezia e Treviso, i volontari della Protezione Civile sono ora impegnati a togliere la struttura più grande che si trova sull'area del parcheggio dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta a Schiavonia.

Nel complesso, la struttura era costituita da quattro tendostrutture (due delle quali di dieci metri per sessanta, una di dieci metri per ottanta e un'altra di quaranta metri per ottanta, per una superficie complessiva di circa cinquemila metri quadri,

Sulla questione del non utilizzo dell'ospedale da campo, a suo tempo l'assessore regionale Gianpalo Bottacin aveva detto che «si tratta di strutture modulari, che possono essere rimontate con dimensioni più piccole. Di fronte alla richiesta delle Ulss di potenziare i drive-in per effettuare i tamponi, si è deciso di utilizzare le due tende più piccole, quelle da 10 metri per 60». Le prime Ulss a mostrare interesse per le strutture e a richiederle erano state quelle di Venezia e Treviso.

Critico intanto il portavoce delle opposizioni in consiglio regionale, Arturo Lorenzoni che, a proposito dell'impegno dei volontari in queste ore, come del resto durante l'installazione della stessa struttura, aggiunge: «Uno spreco di ore di lavoro da parte degli stessi volontari, che potevano essere impiegati in altre mansioni».

La Regione ha sempre respinto le accuse di spreco di tempo e denaro, evidenziando l'utilità della struttura anche e soprattutto in considerazione della possibilità che, non venendo utilizzata nella sua interezza, potesse essere divisa in moduli diversi da destinare, come poi è avvenuto, ad altre Ulss della regione per rispondere ad esigenze sanitarie locali dettate dall'emergenza in atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA