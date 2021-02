LA TESTIMONIANZA

PADOVA Ci sono cose che nella vita non si dimenticano. Per il colonnello Luigi Manzini, comandante provinciale dell'Arma, sicuramente una di queste è stata la telefonata che ha ricevuto alle 17 di quel venerdì 21 febbraio 2020. Era, per puro caso, assieme al prefetto Renato Franceschelli e al direttore generale dell'Ulss Euganea, Domenico Scibetta: c'erano due casi di coronavirus all'ospedale di Schiavonia e bisognava decidere cosa fare. E la decisione fu quella di chiudere. Tutto. E subito.

«Ero il cattivo colonnello che non faceva entrare e uscire nessuno - racconta cercando di stemperare la tensione evocata dal ricordo di quelle ore - Ecco perchè oggi sono qui. Lo dicevo un po' scherzando al dottor Scibetta, ma è la verità: avevo bisogno di fare pace con l'ospedale di Schiavonia».

Manzini inizia dunque a raccontare quelle ore frenetiche: «Quella sera ci siamo guardati in faccia per capire cosa dovevamo fare in questa situazione straordinaria. E in poco giungemmo alla conclusione che bisognava chiudere l'ospedale. È facile chiudere un ospedale dall'interno. La nostra difficoltà era renderlo inaccessibile dall'esterno, impedendo a parenti e visitatori, ma anche ai lavoratori di entrare».

«Mi ricordo che il dottor Scibetta mi chiese se potevamo fare qualcosa. E qualcosa è stato fatto: alle 18 c'erano 4 pattuglie dei carabinieri che circondavano l'ospedale, impedendo l'ingresso e l'uscita di chiunque».

Il giorno dopo davanti al nosocomio arrivò il colonnello stesso: «Alle 7 della mattina mi sono ritrovato qua, come un personaggio di un brutto film di fantascienza, in cui rappresentavo il comandante cattivo che impediva l'accesso agli infermieri. Molti non erano stati avvertiti e mi dicevano Ma guardi che io ho il messaggio del mio caporeparto che mi dice che devo entrare, siamo in emergenza. E io non li potevo far entrare, come non potevo far uscire nessuno, nemmeno quelli che mi dicevano Abbiamo fatto un giorno e una notte e siamo stanchi».

Era l'emergenza e nessuno sapeva bene cosa si doveva fare, quindi sono stati approvati i protocolli, le misure di sicurezza e tutto il resto.

Per Manzini, però, l'esperienza di Schiavonia «è stata paradigmatica per due motivi. Il primo è che poi abbiamo avuto mille altre esperienze, da Vo', alla zona rossa, alla zona arancione, al lockdown. Però tutto questo ha fatto venir fuori la cifra distintiva dell'Arma dei carabinieri: il misto di rigore e prossimità, necessità di far rispettare le regole e aiutare il cittadino che caratterizzano il nostro Corpo. Il secondo è che Schiavonia ha rappresentato un momento di collaborazione istituzionale straordinario, perché nel giro di poco, di una situazione di emergenza in cui nessuno sapeva come comportarsi, ha fatto erigere misure di sicurezza che alla lunga si sono dimostrate corrette». Infine un plauso del colonnello: «L'occasione di essere qui oggi è lieta anche per rendere onore a medici, infermieri e personale sanitario. Grazie per quello che fate».

Marina Lucchin

