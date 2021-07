Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ORIENTAMNTOPADOVA In Prato della Valle non ci saranno i fuochi ferragostani che richiamano ogni anno centomila persone. Questo l'orientamento della Giunta a fronte delle disposizioni di legge e dell'aumento dei contagi.«Non ci sono le condizioni per realizzare in Prato i fuochi d'artificio, ma il ferragosto in città prevederà palinsesto ricco di iniziative» ha dichiarato ieri l'assessore al Commercio Antonio Bressa garantendo però che...