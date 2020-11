L'ORGANIZZAZIONE

PADOVA Ogni giorno una battaglia. Per trovare posti letto ai nuovi pazienti Covid e per mantenere intatte le altre attività dell'ospedale. Ma ormai ci sono abituati. Il direttore generale Luciano Flor si muove adattando la capienza alle esigenze. «Da ieri sera sono stati attivati altri 30 posti di malattie infettive al settimo piano del monoblocco. All'ottavo piano in clinica medica ce ne sono altri 24, già pieni. E al nono piano c'è la terapia semi intensiva del professor Vianello con 18 posti su 18 occupati. I due piani della palazzina di malattie infettive sono pieni, 58 posti, mentre 9 bambini sono ricoverati in pediatria».

La rianimazione centrale conta 18 posti «fino a ieri sera avevamo 17 malati ricoverati, ma siamo pronti ad destinare ai pazienti Covid altre rianimazioni, da Cardiochirurgia i cui pazienti saranno dirottati in quella dei trapianti a quella nuovissima del quindo piano del Monoblocco. Ma questa scelta vien fatta in sintonia con la Regione e con l'Ulss con cui siamo in rete territoriale».

Altra novità importante è la disponibilità dell'Università di lasciare temporaneamente il palasanità, che è un edificio che si trova tra il pronto soccorso e il policlinico. «Lo useremo come filtro per l'accoglienza dei pazienti Covid, ne arrivano anche 7-8 al colpo, e quindi ottenere una separazione dal flusso degli altri pazienti». In pratica un pronto soccorso dedicato.

Dedotto che i posti ci sono «e potremmo trovarne molti altri» continua Flor, passiamo al ragionamento. «Stiamo cercando in tutti i modi di salvare le normali prestazioni dell'ospedale e finora ci siamo riusciti. Se peggiora useremo la contrazione dei posti letto che mettiamo a punto con l'organizzazione estiva. Per ora abbiamo ridotto il day surgery, trasferito la Geriatria al Sant'Antonio e chiuso 50 posti di Medicina».

«In secondo luogo memori dell'esperienza precedente siamo pronti a potenziare la terapia semintensiva dove arrivano i pazienti gravi da malattie infettive ma non sono ancora da intubare. Ci siamo accorti che quasi tutti riusciamo a non portarli in rianimazione. Stiamo parlando di persone con polmoniti gravi e problemi di ossigenazione».

Ma ci sono anche bune notizie. «Ieri il primario di rianimazione era molto contento, quattro pazienti ne sono usciti. Il fatto è che quei letti sono stati subito occupati da altri tre. Per questo è fondamentale la prevenzione. Macsherina, igiene delle mani e distanziamento. Ma attenzione anche ai cori in chiesa. Il canto come le grida è uno dei peggiori veicoli di infezione».

Intanto aumentano in modo esponenziale i positivi. «E fra dieci vedremo quanti di loro si ammaleranno. Io credo che la metà del mese sarà un valico fondamentale per la malattia». A proposito anche fra i dipendenti monteranno i contagi. «Intanto debbo dire che non ci sono focolai in ospedale. Certo i casi stanno salendo. Due settimane fa erano 29 ora siamo a circa un centinaio fra medici e infermieri, ma tutti contratti fuori dall'ospedale». Mancano figure? «Come a tutti, ci mancano rianimatori e anestesisti. Ovvero siamo al limite. In verità dovremmo allargarci con i posti, invece stringiamo proprio perchè dobbiamo levare personale da alcuni reparti».

Che cosa pensa dell'evoluzione del virus? «Sembra più contagioso e colpisce persone con età di più bassa, ora la media in rianimazione è sui 62 anni, ma ci sono anche dei quarantenni. Però abbiamo meno decessi».

Mauro Giacon

