L'ORGANIZZAZIONE

«Organizzare i centri estivi? Meno impegnativo di quanto si pensava: sta andando tutto bene, non abbiamo avuto problemi, men che meno contagi. Hanno riaperto circa 130 centri estivi Fism, ed è un gran bel numero», gioisce Mirco Cecchinato, presidente della Federazione italiana scuole materne (Fism, appunto) di Padova, che durante le varie fasi dell'emergenza coronavirus, ha tenuto vivi i rapporti con i gestori delle 199 scuole dell'infanzia e i 55 nidi che aderiscono all'associazione e che in tempi normali accolgono 17.500 bambini grazie al lavoro di 1.500 tra insegnanti e operatori.

Dunque 130 scuole materne coordinate da parrocchie, congregazioni di suore, enti morali, dislocate tra Padova e provincia, a metà giugno hanno riaperto i battenti cambiando pelle per l'estate, offrendo cioè non attività didattiche come durante l'anno scolastico ma attività di divertimento e socializzazione. Per i bambini tra i 3 e i 5 anni e mezzo un ritorno alla compagnia dei pari, per i genitori una boccata di ossigeno. «Noi ci eravamo organizzati e rimaniamo organizzati con un operatore ogni cinque bambini. Si può fare anche se secondo noi non è pedagogicamente molto corretto cioè ne viene penalizzata la socializzazione. Il problema - rileva Cecchinato - rimangono sempre i costi, alti: il personale non riusciamo a pagarlo. Dai centri estivi non ci guadagniamo ma diamo un importantissimo segno alla comunità e alle famiglie. Viaggiamo attorno a una perdita del cinquanta per cento ma se avessimo tenuto chiuso la perdita sarebbe stata del cento per cento perchè il personale andava pagato comunque».

Gli istituti che hanno tenuto chiuso si sono accollati il costo di maestri ed educatori. «Tenere aperto ha avuto due aspetti positivi: la vicinanza alle famiglie - chiosa il presidente Federazione patavina - e la riduzione dell'esposizione finanziaria».

Attualmente alla Fism fanno riferimento circa 8.000 scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana gestite da congregazioni religiose, parrocchie, enti morali, associazioni anche di genitori, frequentate da 550.000 bambini. Le rette ai centri estivi Fism nel territorio padovano variano da 100 a 150 euro a bambino a settimana, compreso il pranzo.

F.Capp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

