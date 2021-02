L'ORGANIZZAZIONE

CITTADELLA/PIOVE DI SACCO É tutto pronto nei punti vaccini della provincia per dare il via alla campagna di massa. Completata la predisposizione delle strutture anche a Cittadella e a Piove di Sacco.

«Cittadella è pronta a fare la sua parte per tutta l'area del distretto, l'importante è che i vaccini arrivino nella maggior quantità possibile. Collaboriamo con l'Azienda sanitaria e la Provincia, anche grazie ai volontari, affinchè i cittadini possano avere il miglior servizio possibile». Diego Galli, assessore alla Protezione civile, ieri mattina ha fatto un sopralluogo al Palasport di Cittadella che domani e mercoledì ospiterà i primi turni di vaccinazione. Saranno vaccinati esclusivamente coloro che hanno ricevuto la comunicazione da parte dell'Ulss 6 Euganea. La struttura è moderna, non c'è stato bisogno di nessun lavoro extra. C'è l'area di attesa con 30 sedie distanziate, a disposizione anche carrozzine. Cinque gli ambulatori e un'area di attesa per il dopo iniezione. Ogni ambulatorio ha un ufficio per la trasmissione immediata dei dati. Opererà il personale dell'Ulss 6 mentre i volontari della Croce rossa cureranno accoglienza, misurazione della temperatura e saranno presenti con un'ambulanza. Operativi anche i volontari della Protezione civile. Gli studenti del liceo che utilizzano il Palasport per le ore di scienze motorie, sono stati trasferiti nel vicino PalaHockey e non perderanno nessuna ora di lezione.

NELLA BASSA

Il primo giorno per le vaccinazioni anti Covid per la Saccisica è fissato per mercoledì prossimo, ma nel Palajunior Borgo Rossi di Piove di Sacco è già tutto pronto. All'esterno della struttura, che si trova in via Bernardo da Piove, zona Borgo Rossi appunto e non in via Petrarca, come erroneamente indicato nelle lettere recapitate dall'Ulss 6 Euganea ai nati del 1941 che dovranno essere sottoposti a vaccinazione per primi, è stato montato un grande gazebo, mentre dentro il palazzetto sono stati allestiti 5 ambulatori. Gli ampi spazi della palestra comunale garantiscono il distanziamento. Il Centro unico per le vaccinazioni di Piove interessa tutti i Comuni della Saccisica, quindi Arzegrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo e Sant'Angelo di Piove di Sacco, ai quali si è unita anche Bovolenta, che logisticamente è più comoda a Piove, pur afferendo al Conselvano, che però non è sede vaccinale. «Il Centro Vaccini nelle prime tre settimane sarà operativo solo il mercoledì - spiega il sindaco Davide Gianella - Andando avanti, man mano che la platea si amplierà, abbiamo già la disponibilità non solo dei volontari della Protezione Civile, ma anche del locale gruppo Alpini, oltre che degli Scout, che che ringrazio di cuore».

Nicola Benvenuti

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA