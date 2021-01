IN PRIMA LINEA

PADOVA «Caro iscritto, dal 18 gennaio l'Ordine di Padova raccoglie per conto della Asl 6 Euganea le adesioni per il piano vaccinale dei medici e degli odontoiatri liberi professionisti e dei pensionati iscritti». La comunicazione è destinata ai 1.300 dentisti che operano in tutta la provincia, agli oltre quattromila camici bianchi che lavorano esclusivamente come liberi professionisti (dai ginecologi agli ortopedici, dai dermatologi ai gastroenterologi) e a tutti coloro che risultano già in pensione dopo aver prestato servizio come dipendenti.

L'obiettivo dell'Ordine dei Medici è raccogliere più adesioni possibili per immunizzare una categoria particolarmente esposta al rischio di contagio. La speranza è quella di poter partire nel giro di poche settimane: tutto dipenderà dalle dosi Pfizer in arrivo da Roma. «Non perdiamo occasione di ricordare quanto importante sia la vaccinazione - ribadisce il nuovo presidente, Domenico Crisarà - Per fare fronte alla raffica di mail e telefonate che ci stanno arrivando abbiamo ulteriormente potenziato il personale dell'Ordine».

I dipendenti Ulss, i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta si stanno già sottoponendo al vaccino. Intanto il pensiero va già alla vaccinazione di massa che dovrà coinvolgere dal mese di febbraio (salvo slittamenti) i cittadini over 80 e poi via via il resto della popolazione. Un importante annuncio in questo senso è stato fatto l'altro ieri dal governatore Zaia: «I medici di medicina generale entreranno in maniera organica nella squadra della sanità veneta per l'erogazione del vaccino anti-Covid. Da parte loro abbiamo trovato grande disponibilità a far parte di questa grande operazione di salute pubblica. Saranno un aiuto prezioso per raggiungere l'obbiettivo comune, che è quello di vaccinare quante più persone possibile nel minor tempo possibile. Saranno insostituibili, vera e propria linfa vitale, per centrare l'ambizioso obbiettivo di finire la campagna vaccinale entro l'estate».

Crisarà, segretario provinciale del sindacato Fimmg di Padova, ora scalpita: «Noi siamo pronti, l'unica incognita è legata all'arrivo delle dosi del vaccino. Immagino che alla fine useremo quello di Astrazeneca. Le prove generali le abbiamo già fatte con la vaccinazione antinffluenzale: in tutto il Veneto su un milione e 250 mila vaccini noi ne abbiamo fatti 980 mila. Credo che aderiranno tutti i quasi 600 medici di medicina generale della provincia di Padova, l'importante è che arrivi sostegno per chi non ha abbastanza personale». Per Crisarà è l'occasione anche per ribadire l'impegno dei dottori di famiglia in piena pandemia: «I dati di ottobre e novembre parlano da soli. Siamo arrivati a 40 accessi al giorno, aumentando ulteriormente il carico rispetto al 2019».

Un ultimo tema caldo è quello dei tamponi rapidi in farmacia (si è appena aggiunta alla lista anche la farmacia Cuppellini di San'Agostino di Albignasego, con servizio martedì e giovedì mattina). Crisarà e gli altri presidente degli Ordini dei Medici hanno appena scritto alla Regione per chiedere una precisa disciplina sottolineando come sia sempre necessaria la presenza di un medico.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA