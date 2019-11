CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEPADOVA Sembrava una passeggiata dopo che la Giunta comunale a fine luglio aveva adottato il piano urbanistico, l'insediamento di Leroy Merlin, il gigante francese del bricolage nello spazio della cattedrale di Davanzo, ovvero l'ex mercato del bestiame in corso Australia.Invece come dimostra il caso del fronte del Prato della Valle, quando si parla di far rivivere un monumento i tempi si dilatano. Primo punto, la Sovrintendenza. Dopo i rilievi e le prescrizioni restituite ai progettisti, gli uffici del ministero sono in attesa...