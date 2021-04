Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEPADOVA Seicentoseimila sono state ritirate dalla Protezione civile provinciale in tutto il territorio padovano. E altre 113mila destinate ai bambini sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un deposito della Zona industriale gestito da una cinese che è stata denunciata alla Procura. È spaventoso il quantitativo di mascherine che questa settimana sono state recuperate e dichiarate inutilizzabili, in quanto ritenute...