L'OPERAZIONE

PADOVA Oltre 620mila mascherine protettive verranno distribuite in meno di una settimana tra città e provincia. Di queste, 300mila sono quelle arrivate a Padova dalla Cina, le altre sono quelle realizzate da Grafica Veneta e che vengono inviate dalla Regione.

Ieri, nei supermercati cittadini è iniziata la consegna dei dispositivi messi a disposizione dalla Regione. Nonostante tutte le difficoltà legate al reperimento del materiale sanitario, in questi giorni i padovani hanno iniziato a ricevere gratuitamente le prime mascherine distribuite dalla Regione. «Per quel che riguarda i dispositivi messi disposizione dalla giunta Zaia, quelli realizzati da Grafica Veneta - afferma il presidente della Provincia Fabio Bui - abbiamo consegnato a tutti i Comuni del padovano 308mila pezzi che hanno già iniziato ad essere distribuiti alla popolazione. È probabile che, entro breve ne possa arrivare un altro contingente, ma siamo in attesa di una conferma».

NUMERI

A questa cifra vanno aggiunte le 300.000 mascherine che, la settimana scorsa, sono state donate dalla municipalità di Guangzhoun alla città di Padova. Di queste, oltre 150 mila sono state subito messe a disposizione del personale sanitario. Altre sono andate alle forze dell'ordine e ai dipendenti comunali. Circa 70.000, martedì scorso sono state invece distribuite alla cittadinanza tramite le sessanta farmacie presenti sul territorio cittadino. Altri 15.000 dispositivi sono poi arrivati nella città del Santo, sempre dalla Cina, grazie all'intervento dell'associazione culturale Filo di seta. Anche questo materiale è stato messo a disposizione di medici e infermieri.

Ieri mattina, invece, è iniziata la distribuzione in 41 punti vendita delle principali catene di supermercati presenti in città (Alì, Aspiag, Pam, Conad e Coop) delle mascherine arrivare dalla Regione. Il materiale viene consegnato da un addetto del punto vendita dotato di guanti e nel rispetto delle misure di sicurezza a partire dalla distanza di sicurezza di un metro. «Rispetto alle farmacie - spiega l'assessore alla Protezione civile Andrea Micalizzi - la distribuzione nei supermarket sta avvenendo in maniera più agevole e ordinata, in quanto le dimensioni dei punti vendita sono più ampie e c'è una persona che si occupa solamente di questa operazione. Non mi risulta che si siano registrate delle code. Nei prossimi giorni, non appena dalla Regione arriverà ancora materiale, si potranno ritirare le mascherine anche nelle parafarmacie, dai fornai e dai macellai».

NECESSITÀ

«Vogliamo che la gente possa trovare facilmente questi dispositivi tutte le volte che ha la necessità di uscire - continua Micalizzi - Le persone, continuiamo a ripeterlo, devono stare a casa, ma quando debbono uscire per lavoro o per fare la spesa o recarsi in farmacia è bene che si proteggano con la mascherina. Così abbiamo scelto di farle trovare proprio nei luoghi in cui possiamo recarci in questi giorni particolari. Ecco così che chi andrà a far la spesa o in farmacia o al supermercato e non ha la mascherina, la troverà lì. Dobbiamo ricordare che le mascherine in distribuzione non sostituiscono le misure di protezione che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, a partire dalla distanza di sicurezza tra le persone e dalla scelta di uscire il meno possibile da casa».

«Padova è una grande città e la nostra è una grande comunità che in un momento come questo sa sorreggersi a vicenda - conclude l'assessore - È un gioco di squadra dove ognuno deve fare la sua parte: l'amministrazione comunale anche nei prossimi giorni varerà altre iniziative per affrontare al meglio queste situazione».

Ieri è iniziata la distribuzione a domicilio delle mascherine per i residenti con più di 74 anni che vivono da soli. Sul sito del Comune (www.padovanet.it) è stato pubblicato, intanto, un vademecum sull'utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza. Nella pubblicazione si spiega, per esempio che le mascherine chirurgiche o fatte in casa, devono essere usate da tutta la popolazione circolante, da tutte le persone che lavorano o sono costrette a lavorare, le stesse forze dell'ordine, dagli uffici aperti al pubblico e gli addetti alla vendita. Nel vademecum si mette in guardia anche sull'utilizzo dei dispositivi a valvola, in quanto della valvola della mascherina fuoriescono le esalazioni.

