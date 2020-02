L'OPERAZIONE

PADOVA Mancavano sette minuti all'una, l'altra notte, quando dal comignolo di via Beato Pellegrino, dove si era appena conclusa la riunione regionale dei dem, è uscita la fumata bianca, con il Pd che ha sdoganato la candidatura di Arturo Lorenzoni nella corsa per la poltrona di governatore del Veneto. Una scelta tutt'altro che scontata, ma sulla quale alla fine ha pesato significativamente la regia di Massimo Bettin, portavoce di Sergio Giordani che fin da giovanissimo conosce fin nelle pieghe il Partito Democratico, il quale ha preso due piccioni con una fava: far uscire nel migliore dei modi da Palazzo Moroni il professore che occupa la poltrona numero due, visto che al massimo entro un mese e mezzo l'attuale vice dovrà per forza dimettersi, e nel contempo dare al suo partito, anche se insieme all'area civica, la possibilità di diventare competitivo in una regione a vocazione leghista. 24 i voti favorevoli, 12 gli astenuti e 5 i contrari. Di questi ultimi uno è di Stefano Fracasso, che si era proposto in antitesi a Lorenzoni, e gli altri quattro di persone a lui vicine. E sull'incoronazione da Roma è arrivata la benedizione del segretario nazionale Nicola Zingaretti, che ha ringraziato il gruppo dirigente veneto, plaudendo al sostegno di Lorenzoni che ha definito figura «competitiva per vincere». «Mi spiace solo - si è rammaricato Bettin - che i 5Stelle non abbiano colto la grande occasione di far parte di questa alleanza. Poteva essere un'opportunità ulteriore».

Lo stesso primo cittadino, che nei giorni scorsi si era speso per l'esponente arancione, ieri ha rincarato: «Osservo con rispetto il dibattito in corso nel centro sinistra veneto che finalmente giunge a sintesi. Vedo saggezza, apertura, generosità. Sia da parte del PD, il quale si conferma una forza cruciale e in grado di scelte forti e importanti, sia da parte di tante energie che desiderano dare un contributo positivo. E' una buona notizia. Su questi presupposti possono nascere progetti molto interessanti e un cammino di lungo periodo che guarda anche oltre maggio, e che arricchirà di nuovi contenuti e stimoli il dibattito e le progettualità in favore delle nostre comunità». «Arturo Lorenzoni - ha aggiunto Giordani - è una persona per bene, che stimo. Moderata, equilibrata, concreta e di grandi ideali. Gli faccio un grande in bocca al lupo e sono certo saprà fare squadra con tutti come ha fatto a Padova, e guidare un progetto che pone alla base l'ascolto e la condivisione. Per quanto riguarda Padova, la giunta non è mai stata così unita. Stiamo lavorando a tantissime progettualità e continueremo con l'impegno totale per la città. Per i passaggi interni ci prenderemo il tempo giusto. Mi confronterò con Arturo e tutta la mia squadra con grande serenità per poi fare le scelte migliori per Padova».

L'APPELLO

È stata molto complessa l'operazione che ha portato alla candidatura per la presidenza della Regione del docente padovano, nonostante ci fosse l'indicazione di Zingaretti di appoggiarlo. Uno dei protagonisti della mission-Lorenzoni è stato Marco Carrai, ex assessore e attualmente tra i leader del Veneto che vogliamo. «Il nostro appello - ha osservato - adesso è rivolto alle forze riformiste, progressiste e socialdemocratiche, affinché anch'esse condividano la candidatura unitaria, assieme a noi, al Pd e ai Verdi». Il diretto interessato, invece, ieri pomeriggio, dopo la riunione a Vicenza del movimento civico, ha affidato a un post le sue considerazioni: «Una giornata importante, densa. Tre mesi fa sembrava impossibile. Ma di cose impossibili ne abbiamo affrontate molte in questi anni. Oggi voglio ringraziare il Pd, che con generosità si è aperto ad una proposta nuova, alternativa e forte, la rete delle civiche e chi ha lavorato per arrivare fino a qui. Abbiamo davanti giorni importanti in cui vanno definite molte cose per costruire un percorso che sappia segnare un vero cambio di passo in Veneto. Speriamo che i prossimi siano mesi belli, divertenti, con momenti di crescita collettiva e condivisione, che ci portino a disegnare il Veneto che vogliamo e, perché no, a vincere. Lavoreremo a un progetto comune, che sia sentito proprio da tutti». «Ora - ha detto poi a margine dell'incontro in terra berica - c'è bisogno dei renziani, dei calendiani e dei socialisti per condividere un progetto che deve essere il più ampio possibile». Sulla possibilità di rassegnare le dimissioni a stretto giro, Lorenzoni ha risposto: «Non è il tema di questi giorni. A tempo debito lo affronterò con le liste che mi hanno sostenuto e con Giordani».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA