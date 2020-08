L'OPERAZIONE

PADOVA Il suo intento era di passare inosservato come un normale cliente di un taxi. Nessuno doveva sapere come riusciva a trasferire da Padova a Venezia, chili e chili di eroina. Ma l'albanese Marinelo Troka, 21 anni, non si è però accorto di essere pedinato dagli uomini della Guardia di Finanza, coordinati dal comandante della compagnia il capitano Cesare Di Giovanni. Lo straniero, da tempo e con precedenti di polizia legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, abitava in un appartamento in zona Torre. Un'abitazione, presa in affitto da un italiano e trasformata in una raffineria di eroina. I militari, su ordine del sostituto procuratore Roberto Piccione titolare delle indagini, hanno iniziato a seguire il giovane albanese. Il suo comportamento è stato sempre impeccabile, mai nulla sopra le righe. I rapporti con i vicini di casa erano ottimi, tanto che nessuno si è lamentato. Insomma, sembrava un ragazzo qualsiasi, ma a insospettire gli inquirenti sono stati quei continui viaggi in taxi. Fino all'altra notte, quando i finanzieri lo hanno notato accanto al suo appartamento con in mano una grossa busta bianca. Fermo sul marciapiede stava aspettando l'arrivo di un taxi destinazione Venezia. Ma non ha avuto il tempo di salire a bordo perchè le Fiamme gialle, con tanto di cani anti droga, lo hanno circondato e bloccato. Nella busta gli investigatori hanno trovato e sequestrato 2 chili e 276 grammi di eroina: venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 30 mila euro. I militari hanno fatto poi scattare una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'albanese. Nella casa i finanzieri, a sorpresa, hanno trovato il romeno di 27 anni F.M., forse il complice e al momento denunciato a piede libero. L'appartamento era stato trasformato in una raffineria. Gli inquirenti hanno scoperto una pressa, un frullatore e della polvere da taglio, tutto materiale per confezionare l'eroina. Inoltre hanno sequestrato altri due etti e mezzo di sostanza stupefacente.

Ma le indagini sono solo all'inizio. I militari hanno sequestrato i telefoni cellulari dell'albanese e del romeno con l'obiettivo di analizzarli per risalire ai clienti e ai fornitori. Gli uomini della compagnia sospettano che il giovane straniero fosse protetto da una fitta rete di complici, forse altri albanesi presenti sul territorio padovano e abili nel commercio dell'eroina. I finanzieri durante la perquisizione non hanno trovato armi e neppure soldi. Scoprire dove è stato occultato il denaro frutto dello spaccio è prioritario per il proseguo delle indagini. Una cosa è certa, lo straniero finito in manette è un corriere della malavita organizzata e smerciava l'eroina solo all'ingrosso. Nei prossimi giorni gli inquirenti sentiranno il proprietario italiano dell'appartamento trasformato in raffineria: vogliono appurare se era a conoscenza del lavoro dell'inquilino albanese.

Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

