CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEPADOVA Gli occhi sono attentissimi. E i riflessi anche, come si addice a un cucciolone di un anno e mezzo. Bellissimo, molto affettuoso e giocherellone, ma che, nonostante l'aspetto benevolo, sta mettendo in seria difficoltà gli spacciatori che hanno scelto la piazza padovana per i loro traffici di morte. Lucky, infatti, splendido esemplare di pastore tedesco grigione, ha terminato in questi giorni a Milano l'addestramento e assieme al suo conduttore, un agente della polizia locale di via Gozzi, costituisce la nuova unità...