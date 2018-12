L'ombra della Camorra: perquisita un'azienda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BLITZPADOVA Estorsioni per favorire i Casalesi: i tentacoli della camorra arrivano anche a Padova. Ieri mattina gli uomini della Dia hanno proceduto a una perquisizione all'interno della sede della società The New Energy, in via Venezia 73/a, che si occupa di forniture di gas ed energia. Il blitz rientra nell'ambito dell'operazione che ha portato in carcere sette persone che avrebbero costretto professionisti e imprenditori, italiani e stranieri, attraverso minacce e intimidazioni, a rinunciare a ingenti crediti per favorire gli interessi...